Özgür Demirtaş, ekonomiyle ilgili düzenli yorumlar yapan bir YouTube kanalı olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın arkasındaki isimdir. Kendisi ekonomi alanında uzmanlaşmış bir isimdir. Özgür Demirtaş'ın özel hayatı da merak ediliyor. ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR? Özgür Demirtaş nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Ankara'da 12 Ağustos 1975 tarihinde doğan Özgür Demirtaş, kökenleriyle ilgili olarak babasının Şanlıurfa Siverekli ve Hadidi aşiretinden olduğunu, annesinin ise bir kısmının Selanik göçmeni, diğer kısmının ise Afyon, Dinarlı olduğunu belirtmektedir. Bu kökenler, onun kültürel ve ailesel bağlarını şekillendirmiştir.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'IN EĞİTİM VE KARİYER HAYATI

Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nde lise eğitimini aldı. Üniversite yerleştirme sınavlarında Türkiye genelinde ilk 50 öğrenci arasında yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne girdi ve 1998 yılında bu bölümden mezun oldu.

Finans alanında doktora yapmak üzere Boston College'a giden Demirtaş, çalışmalarını 2003 yılında tamamladı ve sadece 27 yaşında finans alanında doktor unvanı aldı. Aynı yıl Baruch College'da yardımcı doçent olarak göreve başladı. Buradaki Finans Bölümü'nde ve daha sonra İşletme Fakültesi'nde öğretim alanında en iyi öğretim üyesi seçildi. Bu süreçte akademik alanda önemli bir başarıya imza attı.

2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası"na layık görülen Özgür Demirtaş, akademik başarısını bir kez daha taçlandırmıştır. 2004 yılından itibaren City University of New York tarafından 6 yıl boyunca araştırmalarıyla ödüllendirilmiştir. Bu süreçte akademik çalışmaları ve katkıları övgüyle karşılanmıştır.

2007 yılında doçent unvanını kazanarak City University of New York'ta kalıcı bir akademik pozisyon elde eden Demirtaş, bu süreçte NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik kariyerinde önemli bir adım olan doçentlik unvanı, onun uzmanlık alanındaki yetkinliğini ve katkılarını daha da pekiştirmiştir.

2010 yılında ABD, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda, öğretim alanında 1 milyon profesör arasında ilk 20 içerisinde gösterilen Demirtaş, uluslararası alanda tanınan bir akademisyen olmuştur. Bu başarı, onun akademik dünyadaki etkileyici yerini ve itibarını göstermektedir.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Management Science, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance ve Journal of Business & Economic Statistics) yayımlandı. 35'in üzerinde akademik yayın yaptı. Özel yatırım fonları hakkındaki kitabı Academic Press tarafından basıldı. 2012 yılı Eylül ayında ABD'deki işinden ayrıldı ve Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsüsü Başkanı olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalar ile Marie-Curie Avrupa Araştırma Fonu'nu kazandı. Aynı üniversitede kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin (Center of Excellence in Finance) Kurucu Başkanlığı, Akbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye'nin ilk finansal okuryazarlık derneği FODER'in Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi pozisyonlarda yer aldı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bu evlilikten bir çocukları bulunmaktadır. Bu bilgi, onun kişisel yaşamıyla ilgili bir detayı temsil eder ve ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürdürdüğünü gösterir.