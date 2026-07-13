Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Süper Lig'de üst üste beşinci kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin radarına girdi.

NOTTINGHAM'DAN 45 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 30 yaşındaki milli kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada temsilcisinin, deneyimli eldivenin transferi için Galatasaray yönetimine 45 milyon Euro’luk astronomik bir teklif sunduğu öne sürüldü.

PREMIER LİG'E SICAK BAKABİLİR

Sarı-kırmızılı ekipte sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Uğurcan’ın Premier Lig'de oynama hayalinin olduğu ve teklife sıcak bakabileceği dile getirildi.