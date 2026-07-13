ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İran'a giren ve çıkan tüm ticari deniz trafiğini hedef alacak olan ablukanın Türkiye saatiyle yarın 23.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

İRAN LİMANLARINA ABLUKA YENİDEN BAŞLIYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkomutan'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) kuvvetleri 14 Temmuz günü saat 16:00'da (ET / Doğu Zaman Dilimi) İran limanlarına giren ve çıkan deniz trafiğine yönelik ablukayı yeniden başlatacaktır.

CENTCOM kuvvetleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine transit geçiş yapan veya buralardan ayrılan gemilere yönelik ablukayı kararlılıkla uygulayacaktır. ABD ordusu, ablukayı ihlal etmeyen tüm gemiler için bölge sularındaki trafik akışını desteklemeyi sürdürmektedir.

ABD'nin İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatması, 13 Nisan - 18 Haziran tarihleri arasındaki ilk uygulamanın devamı niteliğindedir. İki aylık süre zarfında CENTCOM kuvvetleri, kurallara uyan 140'tan fazla gemiyi geri çevirmiş, kurallara uymayan 9 gemiyi etkisiz hale getirmiş ve insani yardımı destekleyen 50'den fazla ticari geminin ablukadan geçmesine izin vermiştir.

Tüm denizcilerin "Denizcilere İlanlar" (Notice to Mariners) yayınlarını takip etmeleri, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken 16. köprüüstü-köprüüstü (bridge-to-bridge) kanaldan ABD deniz kuvvetleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir. Ticari denizcilere resmi bir bildiri aracılığıyla ek bilgi sağlanacaktır."

TRUMP'TAN HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Söz konusu askeri kuşatmanın ticari şartlarını da açıklayan Trump, boğazı kullanacak tüm gemilerin bundan sonra yüzde 20 oranında bir kesintiye tabi tutulacağını aktardı.

"HER GEÇİŞTEN YÜZDE 20 PAY ALACAĞIZ"

Trump açıklamasında şunları söyledi: "Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsa da olmasa da açık kalacaktır. Sadece İran gemilerinin veya müşterilerinin giriş-çıkışını engellediği için bu adı verdiğimiz İran ablukasını eniden uygulamaya koyuyoruz. Diğer tüm ülkeler, boğazı adil ve açık bir şekilde kullanacaktır. ABD, şu andan itibaren "Hürmüz Boğazı'nın muhafızı" olarak bilinecektir; ancak adalet gereği ve bu sıfatla, Dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesinde güvenlik ve emniyet sağlama görevini yerine getirmek için gereken her türlü masrafa karşılık, taşınan tüm kargolar üzerinden yüzde 20 oranında bir geri ödeme alacaktır. Süreç ve yapılanma derhal başlayacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

"İRAN ANLAŞMAYI BOZDU"

Tahran yönetimine ilişkin sert ifadeler kullanan Trump, "İranlılar kötü insanlar. Bir anlaşmamız vardı ama İran bu anlaşmayı bozdu" dedi.

İRAN: İZİN VERMEYECEĞİZ

Trump'ın gündem yaratan açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği İran'dan, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dahil olmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde bir yanıt geldi. Açıklamada, "ABD ile işbirliği yapan bölge ülkeleri İran'a savaş açmış sayılacak" ifadeleri yer aldı.