Okullar şimdiden tatil edildi! İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller
Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. 28 Aralık'ta başlayan ve hala devam eden kar yağışı nedeniyle, Bolu, Batman, Siirt ve Şırnak'taki okullar tatil edildi. Valilikler, hamile ve engelli personel ile kreş ve anaokula giden çocukları olan kadın personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.
- Bolu, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde 30 Aralık Salı günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
- Şırnak'ta merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 29 Aralık Pazartesi öğleden sonra da eğitim yapılmadı.
- Bu illerde hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli ile kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel idari izinli sayıldı.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı pek çok ilde okulları tatil ettirdi. 28 Aralık'ta başlayan kar yağışının bugün de sürmesi nedeniyle bazı il valiliklerinden yarın 30 Aralık) için tatil açıklamaları gelmeye başladı.
BOLU
Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.
KAMU PERSONELLERİNE İDARİ İZİN
Bolu'da kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
BATMAN
Batman Valiliği, salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.
SİİRT
Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malûl, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
ŞIRNAK
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildi.
Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak. İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca eğitime ara verilen günlerde malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.