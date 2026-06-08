Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Dusan Vlahovic için Galatasaray'ın yıllık 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euro bonus içeren dev bir teklif yaptığı iddia edildi. Sırp yıldızın transferinde rekabet giderek büyüyor.
- Galatasaray, Dusan Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro garanti ücret teklif etti.
- Vlahovic'in sözleşmesine her sezon için 5 milyon euroya kadar bonus maddeleri eklendi.
- Bonuslar gerçekleşirse Vlahovic'in yıllık kazancı 15 milyon euroya ulaşabilir.
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Dusan Vlahovic için Süper Lig devleri arasında rekabet kızışıyor.
FENERBAHÇE DE PEŞİNDE
Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in adı son günlerde Fenerbahçe ile de anılıyor. Aziz Yıldırım yönetiminin hücum hattına yıldız bir takviye yapmak istediği ve Sırp golcüyü yakından takip ettiği öne sürülüyor.
GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF
Ancak İtalyan basınından gelen haberlere göre Galatasaray da transfer yarışında oldukça iddialı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Vlahovic'e yıllık 10 milyon euro garanti ücret teklif etti.
5 MİLYON EURO BONUS
Galatasaray'ın teklif paketinde yüksek bonuslar da bulunuyor. Habere göre Sırp yıldızın sözleşmesine her sezon için 5 milyon euroya kadar ulaşabilecek bonus maddeleri eklendi.
TOPLAM KAZANCI 15 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR
Bonusların gerçekleşmesi halinde Vlahovic'in yıllık kazancının 15 milyon euro seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Türk futbol tarihindeki en yüksek maaş tekliflerinden biri olarak gösteriliyor.
TRANSFER YARIŞI KIZIŞTI
Hem Fenerbahçe'nin ilgisi hem de Galatasaray'ın sunduğu teklif, Dusan Vlahovic transferini yaz döneminin en dikkat çeken dosyalarından biri haline getirdi. Juventus'tan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.