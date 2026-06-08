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AK Partili vekilin "camide Dünya Kupası" programı müftülükten veto

AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin başkanı olduğu dernek tarafından organize edilen ve cami içinde dev ekranda Dünya Kupası maçı izlenmesini öngören program, İlçe Müftülüğü'nün müdahalesiyle iptal edildi.

  • AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin öncülüğünde Rasimpaşa Camii'nde sabah namazı, kahvaltı ve Dünya Kupası maçı izleme etkinliği planlandı.
  • Hendek İlçe Müftülüğü, etkinliğin müftülükle bağlantısı olmadığını belirterek organizasyonu iptal etti.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Camii'nde yapılması planlanan sıra dışı bir etkinlik, müftülük engeline takıldı. AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Ali İnci'nin öncülüğünde hazırlanan program, tartışmaları da beraberinde getirdi.

SABAH NAMAZI, KAHVALTI VE DEV EKRANDA MAÇ

Edinilen bilgilere göre; gençleri camiye teşvik etmek amacıyla 14 Haziran tarihinde bir "gençlik buluşması" planlandı. Organizasyon kapsamında, sabah namazının kılınmasının ardından cemaate kahvaltı ikram edilecek ve akabinde cami içerisine kurulacak dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı izlenecekti.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: İPTAL EDİLDİ

Camide maç izleme davetinin duyulmasının ardından Hendek İlçe Müftülüğü harekete geçerek duruma müdahale etti. Etkinliğin müftülükle bir bağlantısı olmadığını belirten Hendek İlçe Müftüsü Osman Sağlam, yayınladığı resmi yazıyla organizasyonun iptal edildiğini duyurdu.

Müftü Sağlam'ın imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camii'nde gençlik buluşmaları adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan; gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası maçlarının cami içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün herhangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

Zikredilen etkinlik, Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sn. Ali İnci tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

hayır hiç dogru bulmuyorum,belki siyasetçi arkadas farklı düşünmüş olabilir

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