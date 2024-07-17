Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi

Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? Sosyal medya platformu X üzerinde dolaşıma sokulan cinsel ilişki videosu kısa sürede infial yarattı. Videodaki kişinin CHP'li milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası sonrası Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi. Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişilerin Mustafa Sarıgül ve koruması olduğu iddia edilmesi üzerine Sarıgül, videonun montaj olduğunu duyurdu. Peki, Mustafa Sarıgül kaset iddiası ile ilgili ne dedi? İşte Mustafa Sarıgül video açıklaması haberimizde...

MUSTAFA SARIGÜL KASET İDDİALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Bugün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir cinsel ilişki videosundaki kişinin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiası kamuoyunda infiale neden olurken, tecrübeli siyasetçinin ardından avukatlarından da açıklama geldi. Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığının ulusal kriminal büro tarafından teyit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada "Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA VAR

Sarıgül'ün art arda açıklamaları sonrası avukatları da konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığının teyit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada "Rapor bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Avukatların yazılı açıklaması şu şekilde; "Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur.

"YAYIN YASAĞI KARARI VERİLMİŞTİR"

Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz.

Sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkân tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

"VİDEO MONTAJ, ŞANTAJ, TEHDİT İÇERİKLİDİR"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül konunun gündeme gelmesinin ardında yaptığı ilk paylaşımda "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR KAHPELİKLE KARŞILAŞMADIM"

Sarıgül bu açıklamadan saatler sonra ise videolu bir mesaj paylaşmış ve "50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla, engellerle karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle, böylesin aşağılık bir olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek" demişti.