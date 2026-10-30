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DEVA Gaziantep Milletvekili Kaya istifa etti, Yeni Yol'un grup statüsü sona erdi

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DEVA Gaziantep Milletvekili Kaya istifa etti, Yeni Yol'un grup statüsü sona erdi
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DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, görüş ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası Yeni Yol'un milletvekili sayısı 20'den 19'a düşünce TBMM'de grup kurma şartı olan 20 milletvekili sayısı sağlanamadı ve grup statüsü sona erdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, görüş ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya'nın istifasıyla milletvekili sayısı 20'den 19'a gerileyen Yeni Yol, TBMM'de grup kurmak için gereken 20 milletvekili şartını sağlayamayarak grup statüsünü kaybetti.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kararını eylül ayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı görüşmede paylaştığını belirten Kaya, açıkladığı takvim doğrultusunda partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi'nin yetkili kurullarının uzun zamandır vakıf olduğu görüş ayrılıklarım nedeniyle, Genel Başkan Sayın Ali Babacan ile eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğim görüşmede paylaştığım ayrılık kararıma istinaden, beyan ettiğim takvim doğrultusunda DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

YENİ YOL'UN MİLLETVEKİLİ SAYISI 19'A DÜŞTÜ

Kaya'nın istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'den 19'a düştü. TBMM'de siyasi parti gruplarının en az 20 milletvekilinden oluşması şartı nedeniyle Yeni Yol'un Meclis'teki grup statüsü sona erdi.

Kaynak: ANKA
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