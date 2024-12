Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mustafa Bozbey kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kimdir? Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu.Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi. 1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden zaferle çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. Yeni yapılanan Nilüfer'e çağdaş bir kentleşme vizyonu kazandıran Bozbey, 5 yıllık başarılı bir çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Seçim yarışına bu kez CHP'den giren ve başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Bozbey, bu takdirin sandığa yansıması sonucu bir "ilk"e imza atarak, Bursa'nın siyaset tarihinde merkez ilçelerde iki dönem üst üste seçim kazanan ilk ve tek belediye başkanı oldu.Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise yine bir ilki gerçekleştirerek Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu.

Seçim yarışına yine CHP'nin adayı olarak giren Bozbey, Nilüfer'e kimlik kazandıran 10 yıllık çalışmalarının ardından, halkın takdiriyle seçimi bir kez daha açık farkla kazandı. Başarılar ve ödüllerle dolu geçen bir 5 yılın daha ardından Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 15 yıl boyunca hayata geçirilmiş başarılı çalışma ve uygulamalar ile Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olan bir kent yaratılmasını sağlayan Bozbey, bir kez daha halkın takdiriyle seçimi açık farkla kazandı.

Mustafa Bozbey, Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Encümen üyesi

Tarihi Kentler Birliği üyesi

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi

İnşaat Mühendisleri Odası üyesi

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi

Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyesi

Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi

Bursa Cumhuriyet Liseliler Derneği üyesi

Bursaspor Kulübü üyesi

Nilüfer Belediyespor Kulübü üyesi

NilVak üyesi

ANASİAD üyesi

Bursa Rumelililer Kültür ve Dayanışma Derneği üyesidir.

2000- Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Kültür Sanata Katkı Ödülü

2002- Türk dilinin korunmasına yönelik çabaları nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Özel Ödülü

2003- Avrupa Kalite Yönetim Vakfı "Ulusal Kalite Ödülü" kamu sektörü kategorisinde "Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü"

2004- Karaman Türk Dili Ödülü

2004- Avrupa Kalite Yönetim Vakfı, Yerel ve Bölgesel Kamu Yönetimi Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü

2005- Şehir ve Başkan Dergisi "Kent Ödülleri" Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü

2006- TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın e-Yerel Yönetim Hizmetleri Ödülü

2006- KalDer (Türkiye Kalite Derneği) Ulusal Kalite Ödülleri Kamu Kategorisi "Başarı Ödülü"

2006- Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi "Yılın Yerel Yöneticisi" değerlendirmesinde, "Çevre ve Sağlık" kategorisinde ilçelerde "Yılın Yerel Yöneticisi Ödülü"

2007- Halk Sağlığı Uzmanları Derneği tarafından "Halk Sağlığı Dostu Yönetici" Ödülü

2007- Şehir Başkan Dergisi "Kent Ödülleri" Marmara Bölgesi değerlendirmesinde "Yılın İlçe Belediye Başkanı Ödülü"

2007- Şehir ve Başkan Dergisi "Tanıtım ve Halkla İlişkiler" dalında Türkiye'de "Yılın Belediye Başkanı Ödülü"

2007- "Barış Okulu İçin 500 Çocuk Elele Projesi" ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Eğitim Ödülü

2008- Çevre ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen yarışmada Nilüfer Belediyesi En Çevreci Belediye seçildi.

2008- Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması'nda çevre ve altyapı projeleri dalında Pedal Dostu Nilüfer Projesi'ne Birincilik Ödülü

2008- Bursa Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER) tarafından Tüketicileri Koruma Kanunu'nun uygulanması konusunda gerçekleştirilen 11. Geleneksel Tüketici Ödülü

2008- Nilüfer Rotary Kulüp Meslek Hizmetleri Ödülü

2008- Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Finalistlik Plaketi

2008- Özel Kalem Dergisi "Yerel Yönetim Ödülleri-Doğal Çevrenin Korunması" kategorisinde Yılım Belediye Başkanı Ödülü

2009- Genç Girişimci ve Yönetişim Birliği, "Yılın İlçe Belediye Başkanı" ödülü

2009- Tarihi Kentler Birliği, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, Özlüce Kilisesi Restorasyonu Uygulama Ödülü

2009- Okullarda Süt Dağıtımı Projesi ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, "Sağlıklı Yaşam Kategorisinde En İyi Uygulama Ödülü"

2010- Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi "Türkiye'ye Örnek Yerel Yönetici Ödülü."

2011- Bursa Tabip Odası, "Çevre Ödülü"

2011- Türk Kütüphaneciler Derneği, "En İyi Halkla İlişkiler Uygulayan Kütüphane Ödülü", Yılmaz Akkılıç Kütüphanesi

2012- Uluslararası Lions Kulübü Melvin Jones Fellowship Dostluk Ödülü

2013- ASGD (Anadolu Spor Gazetecileri Derneği) Fair Play Ödülü

2013- BUİKAD (Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği) Ödülü "Yılın İş Yaşamında Kadını Destekleyen Kamu Kurumu Ödülü"

2013- Sivilay "Kente Katkı Ödülü"

2013- Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Türkiye Merkezi – Şiir Kütüphanesi

2013- Özel Kalem Dergisi "En İyi Yerel Yönetim Ödülü"

2013- Halkla İlişkiler Derneği " En İyi Halkla İlişkiler Çalışması Ödülü"

2013- Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) "Vatandaşa Değer Katma Kategorisi Başarı Ödülü"

2013- BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi tarafından verilen 1. Bursa Yenileşim Ödülleri kapsamında "Çalışanların Yönetimi Ödülü"

2013- Sivilay "2012 Yılı Kente Katkı" Ödülü

2013- Özel Kalem Dergisi Sosyal Sorumluluk Projeleri Kategorisi "Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" Ödülü

2013- Türkiye Life Dergisi "1. Türkiye Başarı Ödülü"

2014- Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri "Katılımcı Yönetim Kategorisi Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü"

2014- Çağdaş Gazeteciler Derneği 25. Yıl Özel Ödülleri "Demokratik Katılım Ödülü"

2014- Sivilay "2013 Yılı Kente Katkı" Ödülü

2014- Ekonomi Siyasi Aktüel Haber Dergisi "Yılın Başarılı Belediye Başkanı" Ödülü

2014- 1. Bursa' Ya Değer Katanlar Ödülleri - Pardus Yayıncılık Ltd. Şti.

2014- "Şehrin Şahini" Özel Şahinkaya Koleji

2014- Halkla İlişkiler Derneği "En İyi Kamu Kurumu Halkla İlişkiler Çalışması Ödülü"

2014- ÇEVKO "Çevre ve geri kazanım projesini titizlikle uygulama ödülü"

2014- İstanbul Bilgi Üniversitesi "Ülke belediyeciliğine katkılarından dolayı Üstün Başarı Ödülü"

2015- "KalDer Mükemmellik Elçisi"

2015- Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü

2015- 7. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Ödülü

2015- 2023 Prodüksiyon tarafından 'Yılın Kültür Destekçisi' ödülü

2015- Eğitime Yön Verenler Ödülleri kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Ödülüve Kültür Sanat Ödülü

2015- Lions 118 K Çevre Yönetimi Federasyonu Üstün Hizmet Ödülü

2015- Bursa Anadolu Medya Grubu Mora Dergisi Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülleri

2016- Kültür ve Sanat Dalında Başarı Ödülü SODEM – Müzik Festivali

2016- Şehrin Yıldızları Gayrimenkul Ödülleri –Toplumsal Yapı Ödülü (Nilüfer Dernekler Yerleşkesi)

2016- The Green Organisation / Sosyal Sorumluluk Ödülü (Müzik Festivali)

2016- Sivilay Kente Katkı Ödülü – Kültür Sanat Faaliyetleri

2016- Avrupa Konseyi Avrupa Diploması

2016- Altın Karınca Belediyecilik Ödülü (Kent Bostanları ve Yerel Tohum Kütüphanesi)

2016- Tarihi Kentler Birliği Uygulama Ödülü (Mübadele Evi)

2016- Shining Star Awards (Nilüfer Müzik Festivali)

2016- Business Challenge – Awards Of The Best Municipality

Seden Bozbey ile evli olan Mustafa Bozbey, Side isminde bir kız çocuğu babasıdır.