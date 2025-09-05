Murat Kurum'dan yeni sosyal konut müjdesi! Gençlere ve üç çocuklu ailelere kontenjan ayrılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını açıkladı. Kurum, gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan ayrılacağını da söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, yeni bir sosyal konut projesini duyurdu.

GENÇLERE MÜJDE

Gençleri hedef alacakları yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söyleyen Kurum, "Gençlere yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler" dedi. Bakan Kurum, aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracaklarını belirtti.

"YÜZDE 25 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, TOKİ'den konut almış 168 bin konutu ilgilendiren bir haberi de müjdeledi. Kurum, "168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak" dedi.

DEPREM KONUTLARINDA SON DURUM

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle: "Önemli bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla seferberlik ruhuyla inşaat faaliyetlerini yürütüyoruz. Büyüklük itibarıyla küçük bir Avrupa ülkesi kadar bir inşaat faaliyeti. Bu seferberlikte güzel bir noktaya geldik. Malatya'da 28 bin konutluk bir şantiye yarattık.

Bugün itibarıyla deprem konutlarının yüzde 70'ini tamamlamış olduk. 300 bininci konutu yarın inşallah Cumhurbaşkanımızla anahtarlarını teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar hak sahiplerinin tüm konutlarımızı teslim edeceğiz.

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul'u beka meselesi olarak görüyoruz. Burada kapsayıcı kucaklayıcı bir bakış açısıyla çalışma yürütüyoruz. Tüm belediyelere bir çağrıda bulunduk. 39 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.

İstanbul'da 903 bin konutun inşası tamamlandı. 208 bin konutun inşaatı devam ediyor. Hemen hemen her mahallede inşaatlar devam ediyor. Tekrar tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin İstanbulumuzu dönüştürelim.

KİRA ARTIŞI NASIL ÖNLENECEK?

TOKİ ile 280 bin sosyal konut projesi yürütülüyor. 800 bin yeni konut arzı yaratacağız. Konut arzı ile birlikte deprem bölgesinde görüyoruz ki kiralar düşüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konu sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konu sorunu da kalmayacak.

81 İLE SIĞINAK İNŞASI KARARI

Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Halihazırda bir yönetmelik var, yeni bir yönetmelik yayınlayacağız. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Eskisinde olmayan ama sığınak yapma zorunluluğu olan birimler olacak. Dünya örnekleri incelendi. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede güncelleyeceğiz. Yönetmeliğimizi yakın zamanda yayınlayacağız.

Bizim TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda 81 ilde sığınaklarımız da yapılacak. Dünya standartlarına uygun olarak yapacağız. Dolayısıyla yönetmeliği güncelleyeceğiz, yakında yayınlayacağız."