Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüphelinin ifadelerine dair yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Şüphelilere, kaza günü yaşananlardan FETÖ bağlantılarına kadar birçok konuda soru yöneltilirken, bazı askeri pilotlara " İsrail'e uçuş yaptınız mı?" sorusunun sorulması dikkat çekti. Soruşturmadaki bir başka çarpıcı ayrıntı ise gerçeği yansıtmayan bilgi notunu hazırladığı öne sürülen ihraç polis memurunun MOSSAD ajanlığı suçlamasıyla da yargılanmış olması oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"3 GÜN İSRAİL'DE KALDIM"

Helikopterin düştüğü gün F-4 ve F-16 savaş uçaklarıyla olay bölgesine yakın bir hatta uçuş yaptıkları ve ses hızını aşarak sonic patlamaya neden oldukları iddia edilen askeri pilotlar Tezcan Kaymaz, Nihat Biçer, Ali Armağan, Ahmet Turhan ve Sedat Kılıçarslan'a, ifadeleri sırasında İsrail'e ilişkin sorular yöneltildi.

"İsrail ülkesine uçuş yaptınız mı?" sorusuna yalnızca, FETÖ bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz sonrasında rütbeleri sökülen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan "Evet" yanıtını verdi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Armağan ifadesinde, "1997 yılında F-4 uçaklarının modernizasyonu kapsamında iki uçakla İsrail'e, Ben Gurion Havalimanı'na gittik. Uçakları İsrailli askeri yetkililere teslim ettikten sonra üç gün ülkede kaldık. Mihmandar eşliğinde Kudüs başta olmak üzere bazı yerleri gezdik ve ardından Türkiye'ye döndük." dedi. Emekli olan diğer pilotlar ise görev yaptıkları özel hava yolu şirketleri nedeniyle İsrail'e gittiklerini ifade etti.

MOSSAD AJANLIĞI DAVASI DA DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İsmail Kaya oldu.

FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen Kaya'nın, MOSSAD ajanlığı suçlamasıyla da halen yargılandığı ortaya çıktı. Kaya'nın, İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla yakalanan eski Emniyet Müdürü Hamza Turan Ayberk ile aynı dosyada yargılandığı ve "iştirak halinde devletin güvenliğine ilişkin bilgi veya belgeleri temin etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

"İSRAİL'E ÇALIŞTIĞINI BİLMİYORDUM"

İsmail Kaya, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında verdiği ifadede şu savunmayı yaptı: "2024 veya 2025 yılında İsrail ajanı olduğum iddiasıyla hakkımda adli soruşturma başlatıldı. Bunun nedeni, Tahtakale'de köylüm Ekrem Ağırman'ın telefon tamiri yaptığı dükkâna gittiğim sırada tanıştığım Hamza Turan Ayberk'in birkaç telefonunu tamir ettirmesi ve ücretini hesabıma göndermesiydi. Ayberk'in İsrail ajanı olduğunu bilmiyordum. Aramızdaki para transferi nedeniyle bana da dava açıldı."

Kaya'nın, kazanın hemen ardından görev yaptığı istihbarat şubesinden 81 ile gönderilen bilgi notunda, "Yazıcıoğlu sağ olarak kurtuldu. Ayağı kırık şekilde Göksun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi." bilgisini paylaştığı belirtildi.

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Hazırlanan bu bilgi notu nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin bir süre durdurulduğu ifade edildi. Savcılık, İsmail Kaya'ya yönelttiği suçlamada şu değerlendirmeye yer verdi: "Bahse konu bilgi notu nedeniyle arama kurtarma faaliyetleri önce farklı bir bölgeye yönlendirilmiş, ardından sağ olarak bulunduğu yönündeki bilgi nedeniyle belirli bir süre arama çalışmaları durdurulmuştur. Ayrıca İsmail Güneş'in yerinin tespit edilmesi engellenerek kasten ölümüne neden olunmuştur. Hayatta kalan İsmail Güneş'e ulaşılması halinde olayın örgütsel bir eylem olduğunun ortaya çıkacağı endişesi yaşandığı anlaşılmaktadır."

"HELİKOPTERİ DÜŞÜREN F-16'NIN MAKETİ" İDDİASI

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yıllar önce gündeme gelen dikkat çekici bir iddia da soruşturma dosyasına tanık beyanıyla girdi.

İddiaya göre, örgütün İzmir'deki Yamanlar Koleji'nin 5. katında sergilenen bir F-16 maketi, ziyaretçilere "Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden geçen F-16'nın maketi" şeklinde tanıtılıyordu.

Eski örgüt mensubu Abdullah Önder ifadesinde şunları anlattı: "Sözde Elazığ il imamı Mehmet Durakoğlu'na bu olayı anlattım. Bana, bu F-16 maketinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin üzerinden geçen ve kazaya neden olan uçağa ait olduğunu söyledi. Ben de 'Böyle bir şeye nasıl sebep olunur?' diye sordum. Bana sinirlenerek, 'F-16 pilotu altında helikopter olduğunu nereden bilsin, ona verilen görevi yaptı.' dedi."

ADİL ÖKSÜZ İLE 152 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ali Armağan'ın FETÖ ile bağlantısına ilişkin de dikkat çekici bilgiler dosyada yer aldı. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan F-4 savaş uçağının pilotlarından Armağan'ın, uçuş saatini tamamlamak amacıyla olaydan beş gün önce, 20 Mart 2009'da Malatya'ya geldiği belirlendi.

2018-2023 yılları arasında FETÖ kapsamında cezaevinde kalan Armağan'ın, 2010 yılından itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından Adil Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğu tespit edildi.

Ayrıca Adil Öksüz'ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve Fetullah Gülen'e ait olduğu belirtilen bir kitabın üzerinde Armağan'ın eşi Şerife Armağan'ın parmak izine rastlandığı kaydedildi.

Ali Armağan ise ifadesinde, kaza günü gerçekleştirdiği uçuşla ilgili iddiaları reddetti ve Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'la bağlantısı bulunduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

ABD VE MALATYA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici tespitlerden biri de FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen isimlerin kaza öncesindeki hareketliliği oldu.

Dönemin İstanbul Hava Mahrem İmamı Erol Sağlam'ın 21 Mart 2009'da İstanbul'dan Diyarbakır'a, ardından Malatya'ya geçtiği belirlendi. Sağlam'ın burada Malatya Hava Mahrem İmamı Ali Cingitaş ile görüştüğü ve ertesi gün İstanbul'a döndüğü tespit edildi. Erol Sağlam ile Ali Cingitaş'ın ortak irtibatının ise Hava Mahrem İmamı Cağfer Sarıkaya olduğu belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan Harun Biniş ve firari Adil Öksüz ile birlikte 23 Mart 2009'da İstanbul'dan ABD'ye gitti. Bu seyahatin helikopter kazasından yalnızca iki gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Öte yandan Ali Cingitaş'ın da kazadan beş gün sonra İstanbul'a giderek FETÖ'nün hava mahrem imamlarından Kemal Batmaz ile görüştüğü belirlendi.

ERDOĞAN'A SUİKAST EKİBİNDE YER ALDILAR

Soruşturmada gözaltına alınan birçok ismin FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Düşen helikopterdeki cihazları söktükleri görüntülerle gündeme gelen Astsubay Aydın Özsıcak ve Astsubay Davut Uçum'un FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiği belirtildi. İki ismin de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ekipte yer aldığı ifade edildi.

Eski Astsubay Nusret Memiş'in de 15 Temmuz sonrasında TSK'dan ihraç edildiği, emekli Binbaşı Mehmet Çağlar'ın adının ByLock yazışmalarında geçtiği, polis memurları Dursun Özmen ile İsmail Kaya'nın ise kamu görevinden uzaklaştırılan isimler arasında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com