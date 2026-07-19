İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: 'Bunların nefesi yeter mi?'

Erzurum'da ilk kez manda otlatan çoban Saddam Yaprak, mandaların saatlerce suda kalmasına ilk başta inanamadığını söyledi.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde çobanlık yapan ve yıllardır büyükbaş ile küçükbaş hayvanları otlatan Saddam Yaprak, bu yıl ilk kez manda sürüsünün başına geçti. Yaklaşık 88 mandayı otlatan Yaprak, sıcak havalarda saatlerce sudan çıkmayan mandaları ilk gördüğünde büyük hayret yaşadığını söyledi.

Başlarını defalarca suya sokup çıkaran ve uzun süre çamurlu sularda kalan mandaları izlerken "Bunların nefesi yeter mi?" diye düşündüğünü belirten Yaprak, zamanla bu davranışın mandalar için doğal ve vazgeçilmez olduğunu öğrendi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte mandalar günün büyük bölümünü çamurlu sularda geçiriyor. Serinlemenin yanı sıra üzerlerindeki haşere ve bitlerden de bu sayede korunan mandaların oluşturduğu manzara, Afrika savanlarındaki bufalo sürülerini andırıyor. İlk kez karşılaştığı bu görüntü karşısında hayretini uzun süre üzerinden atamadığını anlatan Yaprak, zamanla mandaların yaşam düzenine alıştığını ifade etti.

"İlk başlarda çok şaşırıyordum"

Erzurum'un Söğütlü Mahallesi'nde manda çobanlığı yaptığını ifade eden 34 yaşındaki 4 çocuk babası Saddam Yaprak, "Yaklaşık 8 yıldır çobanlık yapıyorum. İlk defa medek (manda) otlatıyorum. Ben de ilk başlarda çok şaşırıyordum. Suyun içinde bu kadar uzun süre kalmalarına, başlarını suya sokup çıkarıp durmalarına şaşırıyordum. 'Bunların nefesi yeter mi?' diyordum. Sonra zamanla alıştık. Suya girmeleri bitlerden, çamurdan ve diğer pisliklerden arınmalarını sağlıyor. Aynı zamanda stres atıyorlar. 'Su hayattır' derler ya, onlar için gerçekten öyle. Medekler için su hayattır. Havanın sıcaklığına göre bazen 2 saat, bazen de 4 saat suda kalabiliyorlar. Genellikle çamurlu suları çok seviyorlar. Çamur banyosu yapmayı seviyorlar. Bu medeklerin ömrünün büyük bölümü sularda geçiyor. Onlar için olmazsa olmaz sudur. Sabah 1 saat, akşam da 1 saat otluyorlar. Günün geri kalan kısmını ise suda geçiriyorlar" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı