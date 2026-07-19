Haberler

Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama

Tarihin en pahalı düğünü! 1,4 milyar dolarlık rekor harcama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihin en pahalı düğünü, Rus milyarder Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın 2016 yılında Moskova'da gerçekleştirdiği organizasyon oldu. Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias'ın sahne aldığı düğünün bugünkü maliyeti yaklaşık 1,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, listenin üst sıralarında Ambani ailesinin görkemli düğünleri ile Prens Charles ve Prenses Diana'nın kraliyet düğünü de yer aldı.

  • Rus milyarder Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın 2016'da Moskova'da yaptığı düğün, enflasyona göre güncellenmiş maliyeti 1,4 milyar dolar ile tarihin en pahalı düğünü oldu.
  • Düğünde Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias sahne aldı, gelin için Elie Saab gelinlik tasarlandı, ulaşım yüzlerce Bentley ile sağlandı.
  • Listenin ikinci sırasında Ambani ailesinin düğünü (641 milyon-1,1 milyar dolar), üçüncü sırasında Prens Charles ile Prenses Diana'nın düğünü (176 milyon dolar) yer aldı.

Dünyanın en gösterişli düğün organizasyonları arasında zirveye, Rus milyarder Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın 2016 yılında Moskova'da gerçekleştirdiği düğün yerleşti. Enflasyona göre güncellenen hesaplamalara göre organizasyonun maliyeti yaklaşık 1,4 milyar dolara ulaştı.

Visual Capitalist tarafından yayımlanan çalışma, tarihin en pahalı düğünlerini bugünkü değerleriyle sıraladı. Listenin ilk sırasında, Rus petrol milyarderi Mihail Gutseriev'in oğlu Said Gutseriev ile Khadija Uzhakhova'nın Moskova'da düzenlenen düğünü yer aldı.

MALİYETİ 1,4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2016 yılında gerçekleştirilen organizasyonda Jennifer Lopez, Sting ve Enrique Iglesias sahne aldı. Gelin için özel tasarlanan Elie Saab haute couture gelinlik tercih edilirken, ulaşım yüzlerce Bentley ile sağlandı. Dev çiçek dekorasyonları ve yaklaşık üç metre yüksekliğindeki düğün pastasıyla dikkat çeken organizasyonun bugünkü değerle maliyeti 1,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

AMBANİ AİLESİ İKİ KEZ LİSTEDE

Listenin ikinci sırasında, Hindistan'ın en zengin ailesi Ambaniler yer aldı. Reliance Industries'in patronu Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile Radhika Merchant'ın günler süren düğün organizasyonunun maliyetinin 641 milyon dolar ile 1,1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ambani ailesi, son yıllarda düzenlediği görkemli düğünlerle de öne çıktı. Rihanna, Justin Bieber, Katy Perry ve Andrea Bocelli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü isim kutlamalarda sahne aldı.

KRALİYET DÜĞÜNLERİ DE LİSTEDE

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin düğünleri de listenin üst sıralarında yer aldı. 1981 yılında gerçekleştirilen Prens Charles ile Prenses Diana'nın düğünü, enflasyona göre yaklaşık 176 milyon dolarlık maliyetiyle üçüncü sıraya yerleşti. Prens Harry-Meghan Markle ile Prens William-Kate Middleton'ın düğünleri de tarihin en pahalı organizasyonları arasında gösterildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İsrail basını: ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor

Trump durmuyor! İsrail basınından dünyayı tedirgin eden haber
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
Muhsin Yazıcıoğlu davasında savcıdan kritik İsrail sorusu: Evet, gittim!

Muhsin Yazıcıoğlu davasına damga vuran İsrail sorusu
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı

İşe gitmek için arabasına binen adam hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtilla Asan:

Millet kendi derdinde, bize ne kim ne yapmış. Boş haberler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bize ne yaaaa.... Habere bak. Bırakın onu harcayan düşünsün....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti

Tutuklu pilot, en önemli delili reddetti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'yı gümrük vergisi ile tehdit etti

Washington'u duman sardı, Trump yine komşusunu tehdit etti
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil

Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

Engereğin yuvasına giren farenin kaçışı kamerada

Kafasını içeri uzatmasıyla kaçması bir oldu
Toplumsal cinsiyet kavramına tepki gösteren Çekya, İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi

Bir ülke daha harekete geçti: İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiler

Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Serbest bırakıldı, anında daha beterini yaptı! Hem de en yakınlarına
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu