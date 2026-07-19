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İkinci El Piyasasında Yavaşlama: Uzman Sebepleri Sıraladı

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Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, ikinci el piyasasındaki yavaşlamanın nedenlerini sıraladı. Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna savaşları, altın fiyatlarındaki oynaklık, tatil planları ve sıfır araç kampanyalarının etkili olduğunu belirtti.

Otomotiv Uzmanı Mehmet Karacabey, ikinci el piyasasındaki yavaşlamanın nedenlerini sıraladı. Ortadoğu ve Rusya-Ukrayna savaşları ile altın fiyatlarındaki oynaklığın piyasayı etkilediğini belirten Karacabey, yaz mevsimi ve tatil planlarının da büyükşehirlerde durgunluğa yol açtığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinden yetki verme şartı getirmesiyle piyasanın temizlendiğini ve yalnızca gerçek satıcıların kaldığını söyleyen Karacabey, ilan sürelerindeki uzamanın temel nedeninin yanlış fiyatlandırma olduğunu vurguladı. Doğru fiyatla çıkan araçların hızlı satıldığını, aksi durumda satış sürecinin geciktiğini belirtti. Karacabey, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını baskıladığını ve fiyat farkının azalmasıyla tüketicilerin sıfıra yöneldiğini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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