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Tatilden dönen ailenin otomobili alev alev yandı muhtemel faciadan dönüldü

Tatilden dönen ailenin otomobili alev alev yandı muhtemel faciadan dönüldü
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Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, aracı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Sürücü ailesini son anda kurtarırken, alevler ormanlık alana da sıçradı ancak ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alanya'da tatillerini tamamlayarak Konya'ya dönmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alev alev yandı. Sürücü otomobili yolun kenarına çekip ailesini dışarı çıkartırken yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın, yoldan geçen sürücüler ile Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Konya D-695 Karayolu'nda Manavgat istikametinden Akseki yönüne seyreden Muhammet Şimşek yönetimindeki 42 NM 489 plakalı Hyundai Tucson marka otomobil, Taşkesiği Mahallesi'ni yaklaşık 4-5 kilometre geçtikten sonra motor bölümünden çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracını yolun sağına çekerek eşi ve çocuklarını araçtan uzaklaştırdı. Bagajdaki eşyaları da indirirken, yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada otomobilden yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ve yakında bulunan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, hem yanan otomobile hem de ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri ise araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının ardından otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçtan son anda çıkan sürücünün eşi ve çocuklarının yardımına yoldan geçen vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, aileyi yol kenarında sandalyelere oturtarak üzerlerine kilim örttü ve güneşten korumaya çalıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri de aileyi sağlık kontrolünden geçirdi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde tatil yaptıklarını ve ailece Konya'ya dönüş yolunda olduklarını belirten sürücü Muhammet Şimşek, "Buraya gelince bir anda motor bölümünden dumanlar ve alev çıkmaya başladı. Aracı yol kenarına çekip ailemi indirdim. Allah'tan canımıza bir şey gelmedi." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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