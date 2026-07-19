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Fransa'da ayak bileğinden ameliyat olmayı bekleyen hastanın yanlışlıkla dişleri çekildi

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Fransa'nın kuzeyinde bir klinikte, ayak bileği ameliyatı olması gerekirken 17 yaşındaki kızın yirmilik dişleri çekildi. Aile şikayette bulundu.

Fransa'nın kuzeyinde bir kentte ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla yirmilik dişleri çekildi.

La Voix du Nord yerel gazetesinin haberine göre, olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Martin-Boulogne kentinde bir klinikte yaşandı.

Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı.

Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın yirmilik dişleri çekilirken, olay ailenin şikayette bulunması üzerine basına yansıdı.

Yirmilik dişleri çekilen kızın annesi operasyonu yapan doktorunun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık. Özür dileriz." dediğini söyledi.

Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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