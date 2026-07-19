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Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü Haber Videosunu İzle
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı devlet televizyonu ERT'deki canlı yayında Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos'tan "Anadolu'da soykırım yaptık" itirafı geldi. Diamantopoulos, Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini belirterek Yunan devletine geçmişiyle yüzleşme çağrısında bulundu.

  • Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos, Yunanistan devlet televizyonu ERT'deki canlı yayında Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması çağrısı yaptı.
  • Diamantopoulos, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesine atıfta bulunarak Yunanistan'ın bu suçları tanıması gerektiğini savundu.
  • Diamantopoulos, Fransa'nın Cezayir'de işlediği suçları kabul etmesini örnek gösterdi.

Yunanistan devlet televizyonu ERT'de Fransa'nın 14 Temmuz Milli Günü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen canlı yayına bağlanan Yunan siyaset bilimci Thanasis Diamantopoulos, Fransa'nın geçmişte işlediği suçlarla yüzleşmesini örnek göstererek Yunanistan'a benzer bir çağrıda bulundu.

"FRANSA SUÇLARIYLA YÜZLEŞTİ"

Diamantopoulos, Fransa'nın geçmişte yaşanan olaylarla ilgili resmi tutumuna değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Fransa, ülkelerinin bağımsızlığını isteyen 80 Cezayirli Arabın Sen Nehri'nde boğulması suçunu resmen kabul etti. Bundan, olgunlaşan bir toplumun kendi suçlarını da görebildiğini anlıyoruz."

"YUNANİSTAN BU SUÇLARI NE ZAMAN TANIYACAK?"

Fransa örneğinin ardından Yunanistan'ın da geçmişte yaşanan olaylarla yüzleşmesi gerektiğini savunan Diamantopoulos, Lozan Antlaşması'nın 59. maddesine atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu soruyu sormama izin verin: Lozan Antlaşması'nın 59'uncu maddesinde zaten yer verilen gerçekler doğrultusunda Yunanistan devleti, Yunan ordusunun Anadolu'da işlediği suçları ne zaman resmen tanıyacak?"

İŞGAL DÖNEMİNDEKİ SUÇLARA DİKKAT ÇEKTİ

Yunan siyaset bilimci, Milli Mücadele yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'da ağır ihlaller gerçekleştirdiğini savundu. Diamantopoulos, işgal döneminde Türklere yönelik işkence ve cinsel saldırı gibi suçların işlendiğini öne sürerek, Yunan devletinin bu olaylarla resmen yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.

YUNAN DEVLETİNE YÜZLEŞME ÇAĞRISI

Canlı yayındaki açıklamalarında geçmişte yaşananların kabul edilmesinin toplumların olgunlaşmasının bir göstergesi olduğunu dile getiren Diamantopoulos, Yunanistan'ın da tarihiyle yüzleşerek Anadolu'da yaşanan olayları resmi olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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