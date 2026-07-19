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Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?

Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
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Lolita lift ve yüz germe operasyonlarının ardından ilk kez sevenleriyle buluşan Bülent Ersoy, yeni imajını sahneden sergiledi. “Nasıl beğendiniz mi?” sorusu üzerine seyirciden "Evet" yanıtını alan Diva, teşekkür ederek kahkaha attı.

  • Bülent Ersoy, lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemlerini içeren bir estetik operasyon geçirdi.
  • Ersoy, estetik sonrası ilk kez Ayazağa'daki bir mekanda sahneye çıktı.
  • Seyirciye 'Nasıl beğendiniz mi yüzümü?' diye sordu ve olumlu yanıt aldı.

Türk sanat müziğinin efsane ismi, “Diva” lakaplı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ersoy'un yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri yapıldığı öğrenildi.

"BU KONU BENDEN ÇOK UZAK BİR KAVRAMDI"

Çok uzun yıllardır yüzüne en ufak bir şey bile yaptırmadığını belirterek herkesi şaşırtan ünlü sanatçı, aldığı bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

Yıllar süren estetik kuralını bozarak geçirdiği operasyonun ardından duyduğu mutluluğu dile getiren usta sanatçının bu paylaşımı magazin dünyasına bomba gibi düşerek kısa sürede gündem olmuştu. 

"NASIL BEĞENDİNİZ Mİ?"

Geçtiğimiz haftalarda estetik operasyonu geçiren Bülent Ersoy, önceki gece Ayazağa'daki bir mekanda sahneye çıktı. Ersoy, en sevilen şarkılarını hayranlarına seslendirirken onlarla sahneden sohbet de etti.

Diva, "Suratın böyle olmuş, şöyle olmuş' diyorlar. Nasıl beğendiniz mi yüzümü?" sorusu karşısında seyirciden "Evet" yanıtını aldı ve teşekkür ederek kahkaha attı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKALEM:

Ne yaparsan yap ihtiyarlığın ve ölümün önüne geçemezsin ! Bu kural hepimiz için geçerlidir !

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin Ayaydin:

Bulent Ersoy iyi bir sanatci, oturakli bir karakter ama su estetiklerle kendini getirdigi hal cok uzucu... Artik sadece korku filmlerinde oynayabilir gibi geliyor bana

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