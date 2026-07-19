Çöl sıcakları geliyor! Meteoroloji tarih verdi, tam 4 gün sürecek: Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi bulacak

Yurt genelinde bugün itibariyle Balkanlar üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak. Ege ve Akdeniz’de termometrelerin 45 dereceyi göstermedi, hissedilen sıcaklığın ise 50 dereceyi bulası bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise İstanbul dâhil birçok ilde sağanak yağış geçişleri görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HEM KAVURUCU HEM BOĞUCU BİR SICAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni bir ekstrem sıcaklık dalgasıyla karşı karşıya. Bugün itibarıyla iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak olan hava sıcaklıkları, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde zirve yapacak.

Hafta ortasında etkisini artıracak olan çöl sıcakları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinde bu yazın en yüksek değerleri kaydedilecek. Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkacağı bu bölgelerde, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK UYARISI

Kavurucu sıcaklar güney ve batı illerinde etkisini sürdürürken, Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Artvin, Ardahan ve Kars illerinde sağanak yağışlar başlayacak.

Yağışlı havanın, Perşembe günü etki alanını genişleterek İstanbul genelinde ve Batı Karadeniz bölgesinde de etkili olması bekleniyor.