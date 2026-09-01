Muhittin Böcek'le ilgili gündemi sarsan ifade: 'Keşke 16 yaşında olsan' diyordu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında, tutuklu Muhittin Böcek hakkında yürütülen dosyada 7 Ağustos, 11 Ağustos ve 25 Ağustos 2026 tarihli müşteki-mağdur ifadelerinde çarpıcı iddialar yer aldı.

ŞOKE EDEN İLK İFADE: KARDEŞİMLE BİRLİKTE BÖCEK’LE İLİŞKİYE GİRİP GİREMEYECEĞİMİZİ SORDU

7 Ağustos 2026 tarihli ifadede bir müşteki, gözaltına alındığı gün alkolün etkisinde olduğu için ayrıntılı ifade veremediğini detaylı beyanda bulunmak istediğini söyledi. Müşteki, yaklaşık 2-3 yıl önce ismi tutanak görüntüsünde gizlenen bir kişinin kendisi ve kardeşi ile iletişime geçtiğini belirterek, bu kişinin kendilerine Muhittin Böcek ile birlikte olup olamayacaklarını sorduğunu öne sürdü.

Böcek’i nereden tanıdığını sorduklarında ise aracının, Tuğçe Güney isimli bir kadının organizasyonu yaptığını ve herhangi bir problem olmayacağını söylediğini beyan etti. Müşteki ifadesinde, kendisi ve kardeşinin Böcek’in “güçlü biri olması” nedeniyle teklifi kabul ettiklerini anlattı.

KONYAALTI’NDAKİ EVDE MUHİTTİN BÖCEK'LE GRUP İLİŞKİYE GİDİK

Müştekinin anlatımına göre kendisi ve kardeşi, Konyaaltı’nda bulunduğunu hatırladığı bir eve götürüldü. Evde Muhittin Böcek’in yanı sıra ismini hatırlamadığı bir erkek de bulunuyordu. Müşteki, söz konusu erkeğin siyasetle uğraştığını ve bu nedenle ismini söylemek istemediğini belirttiğini ileri sürdü.

İfadeye göre önce kardeşi ile kimliği belirtilmeyen erkek başka bir odaya geçti. Ardından müşteki, kendisi, kardeşi ve Muhittin Böcek arasında grup cinsel ilişki yaşandığını beyan etti. Müşteki ayrıca oryantal kıyafetlerle dans ettikleri sırada üzerlerine yaklaşık 3 bin dolar para takıldığını, bu nedenle ayrıca bir ödeme almadıklarını söyledi.

İKİNCİ İFADE: CİNSEL İLİŞKİ KARŞILIĞI SENİ BELEDİYEDE İŞE SOKACAĞIM

11 Ağustos 2026 tarihli ifadede ise başka dikkat çekici beyanlar yer aldı. Müşteki, Muhittin Böcek’le bir yemekte karşılaştığını, Böcek’in sürekli kendisine baktığını ve bundan rahatsız olduğunu anlattı. Yemekten sonra ismi gizlenen bir kişinin kendisine Böcek’in telefon numarasını gönderdiğini belirtti.

Aracının kendisine, “Muhittin Başkan seni sevmiş, kendini tanıtan bir mesaj at, paraya ihtiyacın var, sana her türlü yardımcı olur” dediğini bayn etti. Bunun üzerine Böcek’e mesaj attığını söyleyen müşteki, Böcek’in kendisine, “Artık tanıştık, ben seni tanıdım, bundan sonra bambaşka bir hayatın olacak” şeklinde karşılık verdiğini bildirdi.

Müşteki, daha sonraki süreçte Böcek’in kendisine zaman zaman mesaj gönderdiğini ve konuşmaları cinsel birliktelik konusuna getirdiğini söyledi. İfadeye göre Böcek ayrıca kendisine telefon alma ve belediyede işe yerleştirme vaadinde bulundu.

“BÖCEK’LE BİRLİKTE OLMADAN BELEDİYEYE GİREMEZSİN”

Müşteki, pandemi döneminde Gaziantep’e döndüğünü, daha sonra yüz yüze eğitimin başlamasıyla Antalya’ya yeniden geldiğini belirtti. Günlük işlerde çalışabilmek amacıyla daha önce tanıdığı ve ismi tutanakta gizlenen kişiyle yeniden irtibata geçtiğini anlatan müşteki, bu kişinin kendisine “Günlük işlerle geçimini sağlayamazsın, seni belediyede işe alalım” dediğini beyan etti.

Teklifi sevinerek kabul ettiğini anlatan müşteki, daha sonra aynı kişinin bunun için “yapması gereken bir şey bulunduğunu” söylediğini kaydetti. Müştekinin beyanına göre kendisine açıkça “Muhittin Başkan ile cinsel birliktelik yaşamadan belediyeye giremezsin” denildi.

Müşteki, teklifi önce sert biçimde reddettiğini; bunun üzerine aracının kendisine Böcek’in yaşlı olduğunu, ayda ancak bir kez çağıracağını ve başka bir kadının da benzer şekilde ilişkiye girdikten sonra kendisine ofis açılıp araba alındığını söylediğini ifade etti. Maddi sıkıntıda olduğunu belirten müşteki, sonunda teklifi kabul etmek zorunda kaldığını söyledi.

BÖCEK: 16 YAŞINDA GÖRÜNÜYORSUN; ÇOCUK GİBİ OLMAN HOŞUMA GİTTİ

Müşteki, Eylül 2021’de ismi gizlenen kişinin şahsi aracıyla Muhittin Böcek’in Boğaçayı mevkiinde, “Bileydi” isimli sitede C Blok’ta bulunduğunu hatırladığı eve götürüldüğünü anlattı. Eve bir aracıyla birlikte çıktıklarını, kendilerini Böcek’in karşıladığını söyleyen müşteki, birer kadeh viski içildikten sonra aracının evden ayrıldığını belirtti.

Müştekinin iddiasına göre Böcek cinsel birliktelik öncesinde kendisine “Sen kaç yaşındasın, 16 yaşında gibi görünüyorsun, çocuk gibi olman hoşuma gitti” dedi. Müşteki, daha sonra Böcek’le cinsel birliktelik yaşadığını ifade etti.

ARACI ŞAHIS: HAMİLE KALMAYA ÇALIŞ; SENİ YURT DIŞINA GÖNDERİR!

Evden çıktıktan sonra aracının kendisine neler yaşandığını sorduğunu söyleyen müşteki, yaşananları anlattığında mutsuz olduğunu ve ağladığını belirtti. Müştekinin beyanına göre aracı bunun üzerine kendisine Böcek’in çok meşgul olduğunu, ayda ancak bir kere çağıracağını ve bundan sonra hayatının değişeceğini söyledi.

İfadede aracının ayrıca “hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir; Melek hamile kaldı, hayatı değişti” dediği kayda girdi. Müşteki, ifadede sözü edilen kişinin kim olduğunu bilmediğini kaydetti.

OTEL MASRAFI VE 1 YILLIK EV KİRASI İDDİASI

Müştekinin anlatımına göre ilk birlikteliğin ardından aracı, kendisini Muhittin Böcek’in talimatıyla Konyaaltı’ndaki Grida City isimli otele yerleştirdi. Müşteki, otel masraflarının da Böcek tarafından aracı vasıtasıyla karşılandığını söyledi.

Daha sonra Böcek’e yakın olması amacıyla Konyaaltı’nda kiralık ev arandığını söyleyen müşteki, eve taşındıktan sonra yaklaşık bir yıl boyunca kirasının Muhittin Böcek tarafından ödendiğini beyan etti.

Müşteki, bu yaklaşık bir yıllık dönemde Böcek’le Boğaçayı’ndaki evde 7-8 kez cinsel birliktelik yaşadığını belirtti. Böcek’in görüşmeler sırasında kendisine sık sık “Keşke 16 yaşında olsan” dediğini ifade eden müşteki; botoks veya dolgu yaptırmak istediğinde Böcek’in “çocuksu görüntüsünün kaybolacağını” söyleyerek buna karşı çıktığını anlattı.

Müştekinin ifadesine göre Böcek, tırnaklarını yaptırmasını da istemiyor, tamamını keserek oje sürmemesini talep ediyordu.

BÖCEK: KIZ ARKADAŞIN VARSA GETİR, GRUP YAPALIM

Müşteki, Böcek’in bir görüşmede kendisine “Kız arkadaşın varsa getir, grup yapalım” dediğini, ancak kendisinin kimseyi götürmediğini ifade etti. Başka bir görüşmede ise eve gittiğinde Gökhan Böcek’in de evde bulunduğunu, kendisiyle tokalaştıktan sonra evden ayrıldığını söyledi.

Müşteki ayrıca Böcek’in daha sonraki dönemde kendisinden istemediği farklı bir cinsel ilişki biçimini talep ettiğini, bunu reddetmesi üzerine maddi desteği kesmekle tehdit edildiğini söyledi.

11 Ağustos tarihli ifadenin dikkat çeken bölümlerinden biri de ihale iddiaları oldu. Müşteki, Böcek’in evine gittiği bazı zamanlarda ismi tutanakta gizlenen bir kişinin de kendisiyle birlikte eve çıktığını, bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldığını söyledi.

Müşteki bu kişinin görüşmeler sırasında sürekli bazı ihalelerin kendisine verilmesini istediğini beyan etti. Hatırladığı diyaloğu ise şöyle aktardı: “Başkanım siz de bunlara karşılık istediğimiz ihaleyi bize verirsiniz herhalde.”

3. İFADEDE ŞOK BEYAN: 17 YAŞINDAYDIM!

Soruşturmanın en dikkat çekici beyanlarından biri ise 25 Ağustos 2026 tarihli ifadeye yansıdı. Müşteki, kendisini ve kendisi gibi genç kızları fuhşa sürüklediğini beyan ettiği kişilerin ceza alması amacıyla ek ifade vermek istediğini söyledi.

Müşteki, olayların başladığı dönemde 17 yaşında olduğunu özellikle belirtti. Beyanına göre bir arkadaşı kendisine Özcan Say isimli bir kişiyi tanıdığını, Say’ın “zengin insanlara ve Muhittin Böcek’e kız gönderdiğini” söyledi. Müşteki ayrıca arkadaşının, yaşı ve bekâreti üzerinden kendisinin Böcek’e gönderilmesinin daha fazla para getireceğini söylediğini beyan etti.

Müşteki, maddi ihtiyacı nedeniyle Özcan Say ile tanışmayı kabul ettiğini anlattı. Daha sonra kendisine verilen bir adrese gittiğini, burada Özcan Say ve isimleri görüntüde gizlenen kişilerle karşılaştığını söyledi. Müştekinin beyanına göre söz konusu kişiler kendisine “18 yaşından küçük ve bakireymişsin, doğru mu?” diye sordu. Müşteki de bunu doğruladığını söyledi.

Ardından Lara’da, Özcan Say’a ait olduğunu belirttiği kuaförün yakınlarındaki dubleks bir eve götürüldüğünü ifade etti.

PARA KARŞILIĞI GÖTÜRÜLDÜĞÜM EVDE MUHİTTİN BÖCEK'LE BİRLİKTE OLDUM

Müşteki, eve girdiğinde daha önce şahsen tanımadığı ancak belediye başkanı olması nedeniyle bildiği Muhittin Böcek’in içeride bulunduğunu söyledi. İfadesine göre aracı konumundaki kişilerden biri kendisine 1.000 TL verdikten sonra evden ayrıldı.

Müşteki, Böcek’le evde kısa süre yalnız kaldığını ve burada cinsel birlikteliğe maruz bırakıldığını ileri sürdü. Daha sonra Özcan Say ile diğer kişinin yeniden eve gelerek Böcek’i aldıklarını, kendisinin de evine döndüğünü söyledi.

DOSYADA ORTAK NOKTA: ARACILAR, PARA VE BELEDİYE İMKÂNLARI

Üç farklı tarihte alınan ifadelerdeki anlatımların bazı noktalarda kesiştiği görülüyor. Müşteki-mağdur beyanlarında kadınların doğrudan değil, aracılar vasıtasıyla Muhittin Böcek’e yönlendirildiği ifade ediliyor.

7 Ağustos tarihli ifade iki kardeşin aynı organizasyon içerisinde Böcek’e götürüldüğü ve grup cinsel ilişki yaşandığı iddiasını içerirken, 11 Ağustos tarihli beyanda belediyede işe giriş vaadi üzerinden cinsel birlikteliğe yönlendirme ve yaklaşık bir yıl süren maddi destek ilişkisi anlatılıyor.

25 Ağustos tarihli ifade ise mağdurun olay sırasında 17 yaşında olduğunu söylemesi ve yaşı ile bekâretinin aracılar tarafından özellikle sorgulandığını belirtmesi nedeniyle dosyadaki en ağır iddialardan biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com