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Kuzen kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kuzen kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde borç meselesi yüzünden tartışan kuzenlerden İsmail Gözlü, Ziya Küçükkalay'ı bıçakla boynundan yaraladı. Ağır yaralanan Küçükkalay hastanede hayatını kaybetti, Gözlü tutuklandı.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Ziya Küçükkalay (24), borç meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni İsmail Gözlü (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Hacıpirli Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçisi Ziya Küçükkalay ve teyzesinin oğlu İsmail Gözlü arasında iddiaya göre birlikte içki içtikleri sırada borç meselesi nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Gözlü, Küçükkalay'ı bıçakla boynundan yaraladı. Küçükkalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 çocuk babası Ziya Küçükkalay, kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Gözlü de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gözlü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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