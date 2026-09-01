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Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, tatilden bikinili pozunu paylaştı. 82 yaşındaki Emre’nin fit görünümü dikkat çekerken, Selin Ciğerci’nin fotoğrafın altına yaptığı yorum da öne çıktı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 82 yaşındaki Emre, bu kez tatilinden bikinili bir fotoğraf paylaşarak takipçilerinin karşısına çıktı.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Sevim Emre’nin pozunda yüzündeki efekt de gözlerden kaçmadı. Fotoğrafın ardından bazı kullanıcılar görüntüde filtre kullanıldığı ve yapay zekâdan yararlanıldığı yönünde yorumlar yaptı.

SELİN CİĞERCİ’DEN ÖVGÜ DOLU YORUM

Sevim Emre’nin paylaşımına sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de kayıtsız kalmadı. Ciğerci, ünlü ismin fotoğrafının altına, “Güzeller güzeli Sevim ablam nazar değmesin sana” yorumunu yaptı.

Ciğerci’nin yorumuna yanıt veren Sevim Emre ise kendisi hakkında yapılan “yapay zekâ” yorumlarına değindi. Emre, “Akıllarını yapay zekayla bozmuşlar. Hiç işim olmaz Selinciğim. Rabbim cömert davranmış şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

Ne yazayım bilemedim. 82 yaşında bu neyin hevesi diyeyim ben. Sizlerde sanane diyin bana

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Haber Yorumlarıosman kara:

Fotoğrafta fotoşop yapay zeka yokmuş : ))

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