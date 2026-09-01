Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış

Fenerbahçe'de Diego Carlos'un Parma'ya transfer sürecinin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Brezilyalı stoperin bazı hâl ve hareketlerinden rahatsız olmasının ardından yöneticilere "Bana Carlos'u çağırın" dedi.

ODASINA ÇAĞIRIP KAPIYI KAPATTI

Aktarılan bilgilere göre Diego Carlos, Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Başkan Yıldırım, Brezilyalı futbolcuyu odasına aldı ve kapıyı kapatarak kendisiyle özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili arasında yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN PARMA'YA GİTTİ

Aziz Yıldırım ile yapılan görüşmenin ardından Diego Carlos'un transfer süreci hız kazandı. Brezilyalı stoper, Parma ile görüşmelerde bulunmak üzere İtalya'ya gitti. Fenerbahçe de daha sonra resmi açıklama yaparak Carlos'a Parma ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi için izin verildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Böylece Diego Carlos'un Fenerbahçe'den ayrılığı konusunda gözler Parma ile yapılacak görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin sonucuna çevrildi.