Haberler

Baba ve oğul acı kazada ardı ardına hayatını kaybetti

Baba ve oğul acı kazada ardı ardına hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Asım Ayyıldız'ın ölüm haberini alan babası İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Baba ve oğul, aynı gün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Asım Ayyıldız ile oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki babası İsmail Ayyıldız, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz 30 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde Servergazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 20 BP 810 plakalı otomobilin sürücüsü Asım Ayyıldız (29), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan Asım Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun vefat haberini alan 64 yaşındaki baba İsmail Ayyıldız ise acı haberin ardından kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba Ayyıldız da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğul aynı gün son yolculuklarına uğurlandı.

Asım Ayyıldız ve babası İsmail Ayyıldız için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından baba ve oğul, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Asım Ayyıldız, yıllar önce hayatını kaybeden annesiyle aynı mezara defnedilirken, baba İsmail Ayyıldız ise eşinin yanına toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir

Mansur Yavaş düğmeye bastı! Gökçek'i zora sokacak hamle

Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Canlı yayında kabusu yaşadı! Takıntılı sapık 2 yıl sonra ensesinde
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu

Mağazada bu cevabı duyarsanız kabul etmeyin! Artık cezası var
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti

14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü

Su diye içti, ölümden döndü! Şişenin içinden bakın ne çıktı
Muhittin Böcek'le ilgili gündemi sarsan ifade: 'Keşke 16 yaşında olsan' diyordu

Fuhuş soruşturmasında Böcek'le ilgili olay ifade: Keşke 16 olsan
Suriye'de mühimmat yüklü araç havaya uçtu! Can kayıpları var

Suriye'de mühimmat yüklü araç havaya uçtu! Can kayıpları var
Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha