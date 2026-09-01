Baba ve oğul acı kazada ardı ardına hayatını kaybetti

Denizli'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Asım Ayyıldız ile oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 64 yaşındaki babası İsmail Ayyıldız, düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçtiğimiz 30 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde Servergazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 20 BP 810 plakalı otomobilin sürücüsü Asım Ayyıldız (29), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan Asım Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun vefat haberini alan 64 yaşındaki baba İsmail Ayyıldız ise acı haberin ardından kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba Ayyıldız da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğul aynı gün son yolculuklarına uğurlandı.

Asım Ayyıldız ve babası İsmail Ayyıldız için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından baba ve oğul, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Asım Ayyıldız, yıllar önce hayatını kaybeden annesiyle aynı mezara defnedilirken, baba İsmail Ayyıldız ise eşinin yanına toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı