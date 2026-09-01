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Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamer; Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını, Anderson Talisca'nın ayrılığının ise bugün sonuçlanmasını beklediklerini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde'nin yedek kadroda değerlendirileceğini belirten Kamer, oyuncunun bugün ameliyat olacağını söyledi.

Fenerbahçe'de transfer döneminin son bölümüne girilirken kadroda büyük bir değişim yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Cihan Kamer, sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamada takımdan ayrılacak isimleri tek tek duyurdu.

BECAO, DIEGO CARLOS VE ÇAĞLAR GİDİYOR

Kamer, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını açıklayarak kadro planlamasının bu hamlelerin ardından tamamlanacağını söyledi. Kamer, "Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

TALISCA İÇİN DE AYRILIK AÇIKLAMASI

Anderson Talisca'nın durumuna da değinen Kamer, Brezilyalı yıldızın ayrılığının bugün sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Kamer, Talisca için, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz." açıklamasını yaptı.

OOSTERWOLDE'NİN TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Jayden Oosterwolde'nin transferinin ise yaşadığı sakatlık nedeniyle gerçekleşmediğini açıklayan Kamer, Hollandalı futbolcunun takımda kalacağını belirtti.

"Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak" diyen Kamer, oyuncunun son durumunu da açıkladı.

Böylece Fenerbahçe'de Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Talisca'nın ayrılık sürecine girdiği, Oosterwolde'nin ise kadroda kalacağı netleşti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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