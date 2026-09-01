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Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
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Galatasaray'ın Porto'dan kadrosuna katmak için resmi görüşmelere başladığı Deniz Gül, transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Havalimanında ilk açıklamasını yapan 22 yaşındaki forvet, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

  • Galatasaray, Porto'nun golcüsü Deniz Gül'ün transferi için resmi görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
  • Deniz Gül, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.
  • 22 yaşındaki Deniz Gül, Galatasaray'a transferini 'çocukluk hayalim gerçek oluyor' sözleriyle değerlendirdi.

Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, hücum hattı için bir hamle daha yaptı. Galatasaray'ın Porto ile resmi görüşmelere başladığı Deniz Gül, transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

İLK SÖZLERİ GALATASARAY TARAFTARINI HEYECANLANDIRACAK

İstanbul'a ayak basan Deniz Gül, havalimanında Galatasaray'a transferiyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayı giyecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum" dedi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Deniz Gül'ün İstanbul'a gelişinden önce futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”

TRANSFERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

İstanbul'a gelen Deniz Gül'ün sağlık kontrollerinden geçerek transfer sürecindeki son işlemleri tamamlaması bekleniyor. Galatasaray böylece transfer döneminin son günlerinde Rafael Leao hamlesinin ardından Deniz Gül transferinde de son aşamaya geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

1. sene 10 maç cincon 2. sene 5 maç cincon 3. sezon anadolu kulübü transfer.

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