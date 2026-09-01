Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ve etkisini geniş bir alana yayan sel felaketinde can kaybı 987'ye yükselirken, 3 bin 916 kişiden ise hala haber alınamıyor. Helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 800'den fazla kişinin kurtarıldığı afet bölgesinde, sağlam temelli betonarme bir yapının yıkımdan sağ çıkması bina güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

EN BÜYÜK YIKIM CHITWAN'DA YAŞANDI

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sel sularının vurduğu 8 farklı bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlere ulaşılmaya devam ediliyor. Felakette en fazla can kaybı 321 kişi ile Chitwan'da kayıtlara geçti. Bu bölgeyi sırasıyla 216 can kaybı ile Doğu Nawalparasi, 170 ile Batı Nawalparasi, 95 ile Nuwakot, 65 ile Gorkha, 55 ile Dhading, 38 ile Tanahun ve 27 ölü ile Rasuwa izledi. Toplamda 279 kişinin yaralandığı felaket bölgesinde, 21 binden fazla güvenlik personeli tahliye ve arama operasyonlarında aralıksız görev yapıyor.

KAYIPLAR ARASINDA YÜZLERCE YABANCI VE SANTRAL İŞÇİSİ BULUNUYOR

Felaketin başlangıç noktası olan ve arama çalışmalarının yoğunlaştığı Rasuwa bölgesinde tek başına 865 kişi aranıyor. Ülke genelindeki 3 bin 916 kayıp listesinde 639 hidroelektrik santrali çalışanı ile 583 yabancı uyruklu kişinin de bulunması tablonun vehametini artırıyor.

SAĞLAM TEMELLİ BETONARME EV AFETE MEYDAN OKUDU

Binden fazla insanın yaşamını yitirdiği felaketin ardından suların çekilmesiyle ortaya çıkan manzara, yapı kalitesinin hayati önemini kanıtladı. Çevresindeki ahşap malzemeli, zayıf iskeletli ve sığ temelli binaların tamamı sel sularına kapılıp sürüklenirken, bölgede temelleri derinlere indirilmiş ve dayanıklı betonarme kolonlar kullanılarak inşa edilmiş bir evin yıkımdan hiçbir hasar almadan ayakta kalmayı başardığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com