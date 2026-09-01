Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı
Çiftçileri yakından ilgilendiren 2027 üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları bugün başladı. Mevcut kaydı bulunan ve arazi bilgilerinde değişiklik olmayan çiftçiler işlemlerini e-Devlet veya Tarım Cebimde üzerinden yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak veya arazi bilgilerinde değişiklik bulunan üreticiler ise dosyalarını Ziraat Odası Başkanlıklarına teslim edecek. Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.
- 2027 üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2026'da sona erecek.
- 2026'da ÇKS kaydı bulunan ve mülkiyet bilgilerinde değişiklik yapmayacak çiftçiler kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet Kapısı veya Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.
- Tapu devri veya yeni kira sözleşmesi gibi değişiklikleri olan ya da ilk kez kayıt yaptıracak üreticilerin fiziksel dosyalarını Ziraat Odası Başkanlıklarına şahsen teslim etmeleri gerekiyor.
Türkiye genelinde çiftçileri yakından ilgilendiren 2027 üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Tarımsal desteklerden ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projelerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kayıtlarını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
2026 üretim yılında ÇKS kaydı bulunan ve arazi, tapu veya kira sözleşmesi gibi mülkiyet bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacak çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Üreticiler ayrıca Tarım Cebimde mobil uygulamasını kullanarak da kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.
e-Devlet'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler arasında “Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu” ekranı bulunuyor.
İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAKLAR DİKKAT
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 31 Ağustos tarihli duyurusunda, ilk kez ÇKS'ye kayıt yaptıracak veya daha önce kaydı bulunmasına rağmen arazilerinde değişiklik olan üreticiler için önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi.
Yeni tapu devri veya yeni kira sözleşmesi gibi değişiklikleri bulunan üreticilerin fiziksel dosyalarını Ziraat Odası Başkanlıklarına şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi.
BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK
2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül-31 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Üreticilerin tarımsal desteklemelerden ve ilgili Bakanlık projelerinden yararlanabilmeleri açısından ÇKS kayıtlarını süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor.
ÇKS NEDİR?
Çiftçi Kayıt Sistemi, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan sistem olarak kullanılıyor. ÇKS kapsamında e-Devlet üzerinden kayıt yenilemenin yanı sıra ÇKS belgesi sorgulama, belge doğrulama ve ürün değişikliği başvurusu gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.