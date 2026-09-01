Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Türkiye genelinde çiftçileri yakından ilgilendiren 2027 üretim sezonu Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Tarımsal desteklerden ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projelerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS kayıtlarını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

2026 üretim yılında ÇKS kaydı bulunan ve arazi, tapu veya kira sözleşmesi gibi mülkiyet bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacak çiftçiler, kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üreticiler ayrıca Tarım Cebimde mobil uygulamasını kullanarak da kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.

e-Devlet'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler arasında “Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu” ekranı bulunuyor.

İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAKLAR DİKKAT

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 31 Ağustos tarihli duyurusunda, ilk kez ÇKS'ye kayıt yaptıracak veya daha önce kaydı bulunmasına rağmen arazilerinde değişiklik olan üreticiler için önemli bir ayrıntıya dikkat çekildi.

Yeni tapu devri veya yeni kira sözleşmesi gibi değişiklikleri bulunan üreticilerin fiziksel dosyalarını Ziraat Odası Başkanlıklarına şahsen teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

BAŞVURULAR 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

2027 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül-31 Aralık 2026 tarihleri arasında alınacak. Üreticilerin tarımsal desteklemelerden ve ilgili Bakanlık projelerinden yararlanabilmeleri açısından ÇKS kayıtlarını süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

ÇKS NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan sistem olarak kullanılıyor. ÇKS kapsamında e-Devlet üzerinden kayıt yenilemenin yanı sıra ÇKS belgesi sorgulama, belge doğrulama ve ürün değişikliği başvurusu gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.