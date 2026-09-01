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Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt

Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, "Türkiye'den iki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Sizce hangi Türk takımı daha başarılı olur?" sorusunun yöneltildiği ve Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'yi överken Galatasaray'a sert sözlerle yüklendiği iddia edildi. Mourinho'nun, "Bir tarafta maçlarını sahada kazanmaya çalışan Türk takımı, diğer tarafta ise çirkeflikle ve kötü hakem kararlarıyla kazanmaya çalışan Türk takımı var. Tabii ki Fenerbahçe Avrupa'da daha başarılı olur" dediği öne sürüldü.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında dikkat çeken ifadeler kullandığı iddia edildi.

Daha önce Türkiye'de görev yapan Portekizli teknik adama, "Türkiye'den iki takım Şampiyonlar Ligi'nde. Siz orada görev aldınız, sizce hangi Türk takımı daha başarılı olur?" sorusunun yöneltildiği öne sürüldü.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'Yİ İŞARET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mourinho'nun bu soruya verdiği yanıtta Fenerbahçe'nin Avrupa'da daha başarılı olacağını savunduğu iddia edildi.

Portekizli teknik adamın, "Bir tarafta maçlarını sahada kazanmaya çalışan Türk takımı, diğer tarafta ise çirkeflikle ve kötü hakem kararlarıyla kazanmaya çalışan Türk takımı var. Tabii ki Fenerbahçe Avrupa'da daha başarılı olur." dediği öne sürüldü.

GALATASARAY'A SERT SÖZLER İDDİASI

Mourinho'ya atfedilen açıklamada Fenerbahçe'nin "maçlarını sahada kazanmaya çalışan takım" olarak gösterilmesi, diğer Türk takımının ise "çirkeflik ve kötü hakem kararlarıyla kazanmaya çalışmakla" suçlanması dikkat çekti.

Ancak söz konusu ifadelerin Mourinho tarafından söylendiğini doğrulayan birincil bir kaynak veya görüntü bulunmadığı için, açıklamalar iddia olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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