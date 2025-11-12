Haberler

Muazzez Abacı için siyaset ve sanat dünyasından taziye mesajları

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Muazzez Abacı için siyaset ve sanat dünyasından taziye mesajları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın, 78. yaş gününde hayatını kaybetmesinin ardından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından ardı ardına taziye mesajları geldi.

Türk Sanat Müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abacı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik isepaylaşımında, "Türk sanat müziğimizin usta yorumcusu ve güçlü sesi Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden, duyguyu ve zarafeti her notada yaşatan, yorumunun gücüyle gönüllere dokunan Muazzez Abacı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Değerli Devlet Sanatçısı Sayın Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Muazzez Abacı'nın vefat haberinin ardından sanat dünyasından da birçok isim taziye mesajı paylaştı.

Ata Demirer: " Çok üzgünüm, çağlayan gibi bir ses, muhteşem bir repertuvar dev bir sanatçı… Bir stüdyoda 'Atacığım benim şarkımı okumuşsun' deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi. Nur içinde yatın Muazzez Hanım. Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin. Allah rahmet eylesin."

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

Ebru Gündeş:"Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!"

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

Ayşegül Aldinç: " Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun."

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

Seda Sayan: " Büyük ustayı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Muazzez Abacı mekanın cennet olsun."

Muazzez Abacı için siyasilerden taziye mesajları

Umut Halavart
Haberler.com / Yaşam
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.