Muazzez Abacı için siyaset ve sanat dünyasından taziye mesajları

Türk Sanat Müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'nın, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmesinin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abacı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Türk sanat müziğinin güçlü sesi, usta yorumcu Muazzez Abacı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanatıyla gönüllerde silinmez izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ALLAH'TAN RAHMET NİYAZ EDİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik isepaylaşımında, "Türk sanat müziğimizin usta yorumcusu ve güçlü sesi Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYDUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, "Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden, duyguyu ve zarafeti her notada yaşatan, yorumunun gücüyle gönüllere dokunan Muazzez Abacı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Değerli Devlet Sanatçısı Sayın Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Muazzez Abacı'nın vefat haberinin ardından sanat dünyasından da birçok isim taziye mesajı paylaştı.

Ata Demirer: " Çok üzgünüm, çağlayan gibi bir ses, muhteşem bir repertuvar dev bir sanatçı… Bir stüdyoda 'Atacığım benim şarkımı okumuşsun' deyip ardından patlattığınız kahkaha ile hatırlayacağım sizi. Nur içinde yatın Muazzez Hanım. Allah sevenlerine ve yakınlarına sabır versin. Allah rahmet eylesin."

Ebru Gündeş:"Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!"

Ayşegül Aldinç: " Türk sanat müziğinin en önemli, unutulmaz sesi Muazzez Abacı'nın doğum gününde hayata veda edişi son derece üzücü. Allah rahmetiyle uğurlasın. Ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun."

Seda Sayan: " Büyük ustayı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Muazzez Abacı mekanın cennet olsun."