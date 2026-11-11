Milyarlık sorular havada kaldı! BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu affını istedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasının yankıları sürerken, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılma talebi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kurumunun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini açıklayan Kavcıoğlu'nun, soruşturma kapsamında daha önce gündeme gelen iddialara verdiği yanıtlar yeniden dikkat çekti.

SAVCI SAYAN'DAN KAVCIOĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN SORULAR

AK Partili Savcı Sayan, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu'na yönelik bir dizi soru yöneltmişti. Sayan, Kavcıoğlu'nun fon krizinin patlak vermesinden kısa süre önce Emre Tezmen ile iletişime geçtiği iddiasını gündeme taşıyarak, “Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak “Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim” dediniz mi?” diye sormuştu.

Sayan'ın yönelttiği sorular yalnızca telefon görüşmesi iddiasıyla sınırlı kalmamıştı. Fon krizinde adı geçen şirketler ve milyarlarca liralık finansal işlemler hakkında da Kavcıoğlu'ndan açıklama istemişti.

20 MİLYAR VE 35 MİLYAR LİRALIK İDDİALAR

Savcı Sayan, Kavcıoğlu'na yönelik açıklamasında şu soruları da gündeme getirmişti: “Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevimi kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor bu iddia doğru mu? 20 milyar karşılığında, “Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim.” dediniz mi? Emre Tezmen’in aktardığı iddia edilen 20 milyar TL’yi size yakın üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak için kullandığınız doğru mu?”

Sayan'ın sorularında yer alan 20 milyar ve 35 milyar liralık tutarlar, fon soruşturması etrafındaki tartışmaların önemli başlıklarından biri olmuştu. Ancak bu ifadeler, Sayan'ın kamuoyuna yönelttiği sorular niteliğinde olup söz konusu işlemlerin gerçekleştiğini kanıtlayan bir bulgu olarak değerlendirilmemeli.

KAVCIOĞLU İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Kendisine yöneltilen iddialara gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla ilk kez yanıt veren Kavcıoğlu, BDDK'nin fon işlemleriyle bağlantısı bulunmadığını savunmuştu. Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"BDDK Türkiye’nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bütün bankaların portföy şirketi var. İktisat Katılım’da portföy şirketi var diye bizi suçlamak ahlaki değil. Banka iznini eleştirebilirsiniz ama fonla bağlantı kurmak başka bir şey. Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok. Şimdi değil, 20-30 senedir yok."

BDDK'DEN DE YALANLAMA GELMİŞTİ

Savcı Sayan'ın sorularının ardından BDDK de yazılı açıklama yaparak kurum ve başkanı hakkındaki iddiaları reddetmişti. Açıklamada, iddiaların bütünüyle asılsız olduğu savunulurken, kurumun ve Kavcıoğlu'nun itibarını hedef alan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirilmişti.

KAVCIOĞLU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFFINI İSTEDİ

Fon soruşturması etrafındaki tartışmalar devam ederken Kavcıoğlu, yazılı açıklamayla görevinden ayrılma talebini duyurdu. BDDK'nin daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affını istediğini belirten Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, Türk ekonomist, bankacı ve siyasetçidir. 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde bankacılık alanında doktora yaptı.

Meslek hayatında çeşitli bankacılık görevlerinde bulunan Kavcıoğlu, uzun yıllar Halkbank bünyesinde çalıştı ve genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. Bankacılık sektöründeki kariyerinin ardından siyasete atılarak 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak görev yaptı.

2015 yılında AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldı. Milletvekilliğinin ardından VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 20 Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atandı ve Haziran 2023'e kadar bu görevi sürdürdü. 9 Haziran 2023'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına getirildi. Akademik çalışmalarını da sürdüren Kavcıoğlu, 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com