Midilli Adası'na (Lesvos) kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Midilli Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır?

Midilli Adasına kapıda vize nasıl alınır? Yunan adalarına kapıda vize başvurusu için evraklar neler olduğu ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Aynı zamanda Midilli Adası'na kapıda vize ücretinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Midilli Adasına kapıda vize var mı, ücreti ne kadar? Midilli Adasına kapıda vize nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KAPIDA VİZE İLE HANGİ YUNAN ADALARINA GİDİLİR?

Yunan adaları arasında kapıda vize veya vizesiz gidilebilenler arasında Sakız, Middili, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos ve Simi bulunmaktadır. Eğer feribotla gitmeyi tercih ediyorsanız, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Kaş gibi yerlerden kalkan feribotlarla tatilinize başlayabilirsiniz. Yunan adalarında geçireceğiniz tatil boyunca tarihi yapıları keşfedebilir, güzel vakit geçirebilirsiniz.

MİDİLLİ ADASINA KAPIDA VİZE NASIL ALINIR?

Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, Yunanistan adalarına seyahat etmek istediklerinde sadece Türkiye'den yapacakları seyahatlerde Yunanistan kapı vizesi alabilirler. Bu kapı vizesi, Yunanistan'ın turist kabul ettiği adalara seyahat etmelerini sağlar ve geçerlilik süresi boyunca bu adalarda kalabilirler. Ancak bu vize, Yunanistan'ın diğer şehirlerine veya diğer Schengen ülkelerine seyahat etmelerine izin vermez.

Yunanistan kapı vizesi, kısa süreli olarak en fazla 7 gün süreyle tek giriş veya çoklu giriş olarak verilebilir. Bu vize, seyahat süresi boyunca uzatılamaz ve Türkiye'ye dönüldüğünde yeniden vize almak gereklidir. Eğer günübirlik Yunan adaları seyahati planınız varsa, almanız gereken vize türü kapı vizesidir. Ancak, farklı bir Yunanistan adasına veya şehrine seyahat etmek isterseniz Yunanistan Schengen vizesi almanız gerekmektedir.

MİDİLLİ ADASI KAPIDA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Midilli Adası kapı vizesi için 2024 yılı itibariyle ücret 60 Euro'dur. Bu ücretin kapsamında başvuru formu, dilekçe doldurulması ve çift yönlü evrak gönderimi bulunmaktadır.

MİDİLLİ ADASI KAPIDA VİZE EVRAKLARI NELER?

Yunanistan kapı vizesi için gerekli evraklar arasında pasaport ve pasaport fotokopisi bulunmaktadır. Pasaportun seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması ve boş sayfalarının bulunması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, güncel ve belirli ölçülere uygun biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, seyahat sigortası, otel rezervasyon belgesi ve gidiş-dönüş feribot bileti de gereklidir.

Ayrıca, maddi gelir beyanı için banka hesabınızda seyahat süresince yeterli bakiye bulundurmanız ve son 3 aylık banka hesap dökümünü sunmanız istenir. Yunanistan kapı vizesi için başvuru formu da doldurulmalıdır, bu form genellikle seyahat acenteleri tarafından sağlanır.

MİDİLLİ ADASI GEZİLECEK YERLER

Midilli Adası'nın başkenti olan Mytilene, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken bir şehirdir. Antik kentleri, kiliseleri ve manastırlarıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunar.

Molyvos, Midilli Adası'nın kuzeyinde yer alan bir kasaba olup, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Özellikle Orta Çağ'dan kalma kale, kasabanın en önemli simgelerinden biridir.

Agios Ioannis Theologos, Midilli Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan bir köydür ve muhteşem manzarasıyla tanınır. Köydeki 11. yüzyıla uzanan manastır, ziyaretçiler için büyüleyici bir tarihi yapıdır.

Eressos, Midilli Adası'nın güneybatısında bulunan ve plajlarıyla ünlü bir tatil beldesidir. Doğal güzellikleri ve sahil aktiviteleriyle tatilcilerin ilgisini çeker.