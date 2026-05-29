Kebapçı damattan sıra dışı sürpriz! Buketi gören dönüp bir daha baktı
Kahramanmaraş'ta kebapçı Doğan Gündeş, kız istemeye giderken klasik çiçek buketi yerine kuşbaşı kebaptan hazırlanan özel bir buket tercih etti. "Kebapçının kız istemesi böyle olur" diyerek sevgilisine kebap buketi veren Gündeş'in sürprizi, genç kadını şaşkına çevirirken renkli anlar ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta kebapçı Doğan Gündeş, kız arkadaşı güzellik uzmanı Rabia Parlak'ı (27) ailesinden istemeye giderken çiçek yerine kebap buketi yaptırdı.
"KEBAPÇININ KIZ İSTEMESİ BÖYLE OLUR"
Gündeş, ailesi ve arkadaşlarıyla gittiği kız evinde kendisini kapıda karşılayan Rabia Parlak'a 'Kebapçının kız istemesi böyle olur' diyerek kebap buketini verdi. Doğan Gündeş daha sonra Rabia Parlak'ın başına gül yaprakları attı. Rabia Parlak ise kebap buketini görünce şaşkınlığını gizleyemeyip Gündeş'e teşekkür etti. O anlar, sanal medyada da ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı