Metin Akdülger kimdir? Trafikte adamı neden tartakladı?

Yeteneği ve karizmatik duruşu ile dikkat çeken Akdülger, geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilmektedir. Sandık Kokusu dizisinin başrol oyuncusu Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı bir adamı tartakladığı anlar kameraya yansıdı. Son dönemde, Sandık kokusu dizisiyle adından söz ettiren Metin Akdülger kimdir? Detaylar haberimizde...

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger (d. 10 Nisan 1988, Bursa), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesindeki eğitimine devam ederken okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti. 2012'de Craft Tiyatro ekibine katıldı. Profesyonel tiyatro kariyeri 2012'de, Kaset oyunundaki rolüyle başladı. 2013'te gençlik dizisi Medcezir'de rol alarak televizyon sektörüne girdi. Aynı yıl başrol oynadığı ilk filmi, felç geçiren bir futbolcuyu konu alan Bensiz yayımlandı. Sinema deneyiminin ardından 2014'te Didaskali Tiyatro'nun hazırladığı Maşenka oyunuyla tekrar tiyatro çalışmalarına başladı. 2015'te, dönem dizisi Analar ve Anneler'de rol aldı.

2016'da, Duygu Asena'nın otobiyografik romanı Kadının Adı Yok'tan uyarlanan tiyatro oyunu Kahramanlar Hep Erkek'te yer aldı. Aynı yıl televizyon yapımlarındaki ilk başrolü olarak dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonunda IV. Murad'ı canlandırdı. Dizinin bitmesinin ardından tiyatroya dönen Akdülger, 2017'de tek kişilik oyun Baldan Karanlık'ta oynadı. Oyundaki performansıyla 2. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Aynı yıl, Kırık Kalpler Bankası filminde yer aldı. 2018 Cannes Film Festivali'nde de gösterilen En Sevdiğim Kumaş filminde oynadı. 2018'de, polisiye türündeki Şahsiyet ve 2019'da, fantastik türündeki Atiye adlı internet dizilerinde yer aldı. Kariyeri boyunca çeşitli kısa filmlerde oynayan Akdülger, bazı kısa film yarışmalarında ise jürilik yaptı. 2019'un sonunda Burak Yeşildurak'la Journers adlı bir grup kurarak müzik yapmaya başladı.

"GERGİNLİKTEN KAYNAKLI MÜNAKAŞA OLDU"

Instagram'da magazin sayfası Blog Yağmur'a gelen görüntüde, Metin Akdülger'in trafikte tartıştığı adamı iteklediği görüldü. Görüntülerin yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: "Bugün hakkımda çıkan trafikte yaşadığım tatsız hadise ile ilgili haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yol alma-verme konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu küçük bir kaza yaşadım ve anın verdiği gerginlikten kaynaklı aramızda diğer aracın sürücüsü ile bir münakaşa geçti. Haberde belirtildiği gibi kendisini arabadan indirip tartaklamam gibi bir şey söz konusu değildir. Üzerime geldiğini sandığım bir anda kendimden uzaklaştırmak adına elimle ittim beyefendiyi ve haberin sebebi olan görsel de bu ana aittir. Kaza sonrasında birbirimizden iletişim bilgilerimizi aldık ve konuyla ilgili prosedürleri sürdürüyoruz. Bu şekilde kamuoyuna yansıdığım ve bana değer veren insanları mahcup hissettirdiğim için üzgünüm." açıklamasında bulundu.