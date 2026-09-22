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Payas'ta geri manevra yapan otomobil 4 yaşındaki kız çocuğunu ağır yaraladı

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Payas'ta geri manevra yapan otomobil 4 yaşındaki kız çocuğunu ağır yaraladı
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Payas'ta dün saat 18.00 sıralarında geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Mahallelinin aracı kaldırmasıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Payas ilçesinde geri manevra yapan otomobilin altında kalan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Mahalleli tarafından aracın kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, bahçede oynayan kız çocuğuna çarptı. Aracın altında sıkışan çocuk, yaralandı. Kazayı fark eden çevredekiler yardıma koştu. Aracı kaldıran mahalleli, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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