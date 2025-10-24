Meteoroloji'den uyarı! 24-25 Ekim İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? Yarın İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul, 24-25 Ekim 2025 tarihlerinde, mevsim normallerinin üzerinde bir hava sistemiyle karşı karşıya. Meteorolojik verilere göre, kentte kuvvetli sağanak yağışlar, gök gürültülü fırtınalar ve rüzgar etkili olacak. İstanbul Valiliği'nin uyarıları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu hafta sonu hava koşulları, günlük planlarınızı etkileyecek düzeyde. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak? Yarın İstanbul'da yağmur var mı?24-25 Ekim İstanbul hava durumu detayları haberimizde!

24 EKİM 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU: ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Bugün, 24 Ekim Cuma günü, İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğleden sonra Avrupa Yakası'nda başlayacak olan yağışlar, akşam saatlerinde tüm kenti kapsayacak şekilde kuvvetlenecek. Rüzgarın güneybatı yönünden saatte 50 km'ye kadar esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. İstanbul Valiliği, bu nedenle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

25 EKİM 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU: SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Cumartesi günü, 25 Ekim'de de İstanbul'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla sürecek olan yağışlar, sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Rüzgarın hızının saatte 40 km'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle açık alanlarda bulunanlar için risk oluşturabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların tedbirli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını öneriyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da yağmur, 24 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak ve akşam saatlerinde tüm kenti etkisi altına alacak şekilde kuvvetlenecek. 25 Ekim Cumartesi günü ise gün boyunca aralıklarla devam edecek. Yağışların, özellikle akşam saatlerinde daha yoğun hale gelmesi bekleniyor.

YARIN (25 EKİM) İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Evet, 25 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyunca aralıklarla sürecek olan yağışlar, sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Rüzgarın hızının saatte 40 km'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle açık alanlarda bulunanlar için risk oluşturabilir.

İSTANBUL HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da 24-25 Ekim tarihlerinde hava koşulları, hafta sonu planlarını etkileyebilir. Kuvvetli sağanak yağışlar, gök gürültülü fırtınalar ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği, bu nedenle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, pazartesi ve salı günlerinde rüzgarın güneybatı yönünden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durum, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabilir.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da 24 Ekim Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, il genelindeki resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edildi. Veliler, çocuklarını okuldan alabilecekler. Çalışan veliler için ise okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenler gerekli tedbirleri alacak.