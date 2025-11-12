Haberler

Mersin'de deprem mi oldu? Anamur'da derem mi oldu 12 Kasım Çarşamba?

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz açıklarında saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 18.84 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Adana, Antalya ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

Vatandaşlar, özellikle Mersin ve Anamur çevresinde depremi net bir şekilde hissettiklerini belirtti. Bölgede ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. Mersin'de ve Anamur'da depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken, yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

MERDİN VE ANAMUR'DA DEPREM PANİĞİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Kasım Çarşamba günü saat 17.23'te Akdeniz açıklarında 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin yaklaşık 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı, başta Mersin, Anamur, Antalya, Adana, Karaman ve Konya olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Deprem özellikle Mersin ve Anamur çevresinde güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve yerel yönetimler, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Aynı gün içinde Akdeniz'de bir dizi sarsıntı meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından, gün içinde 3.5, 4.8 ve 4.2 büyüklüğünde artçı depremler kaydedildi. Uzmanlar, bölgede tektonik hareketliliğin sürdüğünü ve stres birikiminin artış gösterdiğini belirtti.

MERKEZ ÜSSÜ MERDİN'E YAKIN

AFAD verilerine göre, 5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 143 kilometre mesafede, Akdeniz açıklarında bulunuyor. Deprem, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil olmak üzere çevre bölgelerde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremlerin Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Rum Bölgesinde, 4 ve 5'lik depremler olmaya başladı. Bunlar Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı olan ve Kıbrıs'ın güneyinde devam eden Dalma-Batma Zonuna bağlı. 6 Şubat 2023 depremleri bu bölgeye çok stres yüklemişti."

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini belirterek özellikle deniz açıklarında yaşanan sarsıntıların sahil kentlerinde hissedilmesinin normal olduğunu ifade etti. Vatandaşların resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri ve asılsız bilgi paylaşımından kaçınmaları istendi.

Osman DEMİR
Haberler.com
