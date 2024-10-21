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Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?
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Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye'de dün akşamın eleme adayları ve elenen isimler merak konusu oldu. Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? Masterchef'te son bölüm neler oldu ve Masterchef yarışmasına kim veda etti sorularına yanıt aranıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Akın, Nigar, Emre ve Nevzat son dörtlüye kalarak jüri üyelerine en iyi tabağı yağmak için yarıştılar. Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

  • Onur
  • Eda
  • Nigar
  • Akın
  • Nevzat
  • Emre

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Son dörtlüğe kalan Akın, Nigar, Emre ve Nevzat arasından büyük mücadele yaşandı.

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen yarışmacı Nevzat oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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