Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Akın, Nigar, Emre ve Nevzat son dörtlüye kalarak jüri üyelerine en iyi tabağı yağmak için yarıştılar. Masterchef'te kim elendi? Masterchef dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Onur

Eda

Nigar

Akın

Nevzat

Emre

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Son dörtlüğe kalan Akın, Nigar, Emre ve Nevzat arasından büyük mücadele yaşandı.

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen yarışmacı Nevzat oldu.