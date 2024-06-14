Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak?

Kurban Bayram'ında toplu taşımaların kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar Marmaray, metrobüs, metro ve otobüs seferlerinin değişip değişmediğini araştırıyor. İETT sefer saatleri belli oldu mu? Sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMINDA MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı boyunca Marmaray seferleri gece 02:00'ye kadar devam edecek. İstanbul'un çeşitli noktalarından Marmaray'ı kullanmak isteyenler için sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet verilecek.

KURBAN BAYRAM'INDA İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı süresince İETT otobüsleri de normal tarifeyle çalışacak ve İstanbulkart ile yapılan tüm seyahatler ücretsiz olacaktır.

Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay'ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.