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Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak?

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Kurban Bayramı süresince Marmaray ve İETT'nin çalışma saatleri merak ediliyor. Bayramda toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, Marmaray ve İETT'nin ne kadar süreyle hizmet vereceğini araştırıyor. Bayramda Marmaray ve İETT'nin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi almak için resmi internet siteleri ziyaret edilebilir.

Kurban Bayram'ında toplu taşımaların kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar Marmaray, metrobüs, metro ve otobüs seferlerinin değişip değişmediğini araştırıyor. İETT sefer saatleri belli oldu mu? Sorusunun cevabı aratılıyor. Peki, Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak?

KURBAN BAYRAMINDA MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı boyunca Marmaray seferleri gece 02:00'ye kadar devam edecek. İstanbul'un çeşitli noktalarından Marmaray'ı kullanmak isteyenler için sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet verilecek.

Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak?

KURBAN BAYRAM'INDA İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı süresince İETT otobüsleri de normal tarifeyle çalışacak ve İstanbulkart ile yapılan tüm seyahatler ücretsiz olacaktır.

Kurban Bayramı'nda 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay'ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel'i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

Marmaray bayramda kaça kadar açık? Kurban Bayram'ında İETT saatleri nasıl olacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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