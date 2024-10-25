Maria filmi ne zaman, hangi platformda çıkacak ve Maria filmi konusu nedir merak ediliyor. Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile rol aldığı "Maria," yılın en çok beklenen yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Maria filmi ne zaman vizyona girecek? Maria filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?Maria filmi Türkiye'de ne zaman gelecek? Detaylar haberimizdedir…

MARİA FİLMİ KONUSU NEDİR?

1970'lerde Paris'te geçen ve Maria Callas'ın derin yalnızlığını anlatan film, ABD'de 27 Ekim'de vizyona girecek.

MARİA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Oscar yarışında güçlü bir aday olarak gösterilen ve yılın en çok ilgi çeken yapımlarından biri olan "Maria" filminden yeni görüntüler paylaşıldı. Filmde Angelina Jolie, Yunan asıllı Amerikalı ünlü soprano Maria Callas'ı canlandırırken, Haluk Bilginer ise Callas'ın büyük aşkı, Yunan armatör Aristotle Onassis rolüyle izleyiciyle buluşacak.

MARİA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, 11 Aralık'ta ise dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

MARİA FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmdeki şarkı sahnelerinde Jolie'nin sesi, Maria Callas'ın orijinal kayıtlarıyla bir araya getirildi. AwardsWatch'tan Sophia Ciminello, Jolie'nin performansını "Jolie, Maria Callas rolünde kesinlikle büyüleyici. Rolün içinde kaybolmakla kalmıyor, kendini aşıyor" şeklinde değerlendirdi. "Maria" filminin Türkiye'de vizyona gireceği tarih henüz netlik kazanmadı.