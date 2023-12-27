Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Aralık Malatya'da nerede deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Malatya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Aralık Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 10.55'te meydana gelen 4.3'lük deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere çevre ilerden de hissedildi.

YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMASINA YÖNLENDİRİLDİ

Korkutan depremin ardından canlı yayına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Malatya Doğanşehir'de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.