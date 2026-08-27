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Canlı anlatım: Trabzonspor tur için sahada

Canlı anlatım: Trabzonspor tur için sahada
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

Trabzonspor : Onana, Mustafa, Savic, Cenk, Cabral, Malinovsky, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

CANLI ANLATIM: 

7'  Saviolo sol kanattan gelip Nagy'den kurtuldu ve ortasını yaptı, savunma karşıladı. Saviolo bir kez daha zorladı ve Trabzonspor korner kazandı.

5'  Trabzonspor, 5. dakikada ön alanda etkili bir pres yapıp Ferençvaroş'un oyun kurmasına engel oldu, kaleci Dibusz topu acele şekilde taça vurdu.

3'  Ferençvaroş, 3. dakikada üst üste 3 taç birden kazandı ancak Trabzonspor savunması dikkatli ve Macar ekibinin buradan oyun kurmasına izin vermedi.

2'  Ferençvaroş maçın başında çok adamla ön alanda baskı yapmaya ve Trabzonspor savunmasını hataya zorlamaya çalışıyor.

1'  Ferençvaroş ilk dakikada etkili geldi. Savic'in etkili müdahalesi sonrası tehlike atlatıldı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Trabzonspor'a başarılar dileriz. Yolun sonu UEFA Avrupa Ligi olsun!

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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