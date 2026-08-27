Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Beşiktaş, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya geldi. Dariaus ir Gireno'da oynanan mücadeleyi Kauno Zalgiris, 1-0 kazandı.

EMİRHAN'IN ŞUTU DIŞARIDA

17. dakikada Murillo'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Debeljuh, soldan ceza sahasına girerek Emirhan Topçu'nun müdahalesine rağmen şutunu çekti, top auta gitti.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI

32. dakikada Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Murillo'nun ortasında Litvanya ekibi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak sol tarafa açıldı. İlhan Fakılı'nın ortasında herkesi aşan top direğe çarparak oyuna döndü.

EV SAHİBİ EKİBİ ÖNE GEÇTİ

Kauno Zalgiris, 64. dakikada öne geçti. Beşiktaş savunmasında Djalo'nun yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Oliveira, vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

LİTVANYA'DA TUR BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Kauno Zalgiris kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, iki maç sonunda rakibine toplam skorda 3-1 üstünlük kurdu ve UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Kauno Zalgiris ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 28 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.