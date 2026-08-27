''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un geride bıraktığımız haftalarda Tivibu Spor'daki bir canlı yayında yaptığı tahmin gerçeğe dönüştü.

PSG, GALATASARAY'IN RAKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması kuralarının çekilmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların rakipleri belli olurken, en dikkat çekici eşleşme Fransız devi Paris Saint-Germain oldu.

''KESİN GELİR'' DEDİ, EŞLEŞTİ

Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında yöneltilen "Şampiyonlar Ligi’nde 'gelmesin' dediğiniz bir takım var mı?" sorusuna içtenlikle yanıt vermişti. Başarılı çalıştırıcı, "PSG. Ama ben söyledim ya, kesin gelir" ifadelerini kullanarak Fransız ekibini işaret etti. Monako'da Çekilen kuraların ardından Buruk’un korktuğu senaryo gerçekleşti ve Galatasaray, PSG ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki bu kritik ve zorlu mücadelede Paris Saint-Germain’e Fransa’da konuk olacak.