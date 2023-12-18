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Mabel Matiz, Altın Kelebek Ödülü'nü 5 TL'ye satışa çıkardı

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Başarılı şarkıcı Mabel Matiz, 2019 yılında aldığı Altın Kelebek Ödülü'nü "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" diyerek 5 TL'den satışa çıkardı. İrem Derici ise ilana sessiz kalamayarak "Fiyatı artırmayın, ben alacağım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nin yankıları devam ediyor. Reynmen'in eski ödüllerini çöpe atmasının ardından şarkıcı Mabel Matiz'in de 2019 yılında aldığı En İyi Klip ödülünü 5 TL'den satışa çıkardığı iddia edildi.

"ALINDIĞI GÜNDEN BERİ KOLİDE DURUYOR, ÇİZİK BİLE YOK"

Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü'nü bir internet sitesinde dekorasyon bölümünde 5 TL'den satışa koyduğu ileri sürüldü. "Satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığı verilen ilanın ayrıntısında "Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı. Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

İREM DERİCİ: BEN ALACAĞIM

Sosyal medyadaki ilan haberine sessiz kalamayan Mabel Matiz'in yakın arkadaşı İrem Derici, sessiz kalamayarak "Fiyat arttırmayın, ben alacağım" ifadelerini kullandı. Mabel Matiz, magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından henüz bir açıklama yapmazken konuyla ilgili atılan tweetleri beğenmesi dikkat çekti.

Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı

Ecem Altan
Ecem Altan
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