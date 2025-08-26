KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yurt imkanları sağlıyor. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler, KYK yurtlarını tercih ediyor. Bu nedenle yurt başvuru tarihleri ve koşulları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları her yıl farklı tarihlerde açılmakla birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz 2025-2026 dönemi için resmi başvuru tarihlerini duyurmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında, yurt başvurularının genellikle Ağustos ayının sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Öğrenciler, başvuruların açılmasıyla birlikte e-Devlet veya KYK'nın resmi sitesi üzerinden yurt taleplerini iletebiliyor. Başvuruların zamanında takip edilmesi, yer bulma şansını artırıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları sadece e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek şifre temin etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, başvuru yapmak isteyenler internet bankacılığı, elektronik imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi farklı e-Devlet giriş yöntemlerini de tercih edebilirler.

KYK YURT BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

Öğrenci belgesi

4 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik fotokopisi

IBAN numarası (depozito iadesi için)

Kan grubu bilgisi

KYK yurt ücretinin yatırıldığına dair dekont

Öncelik belgesi (varsa, başvuru sırasında belirtilmişse)

KYK YURT BAŞVURUSUNDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLUR?

KYK yurtlarına başvuran öğrenciler arasında bazı gruplar öncelikli kabul edilerek yerleştirme sırasında avantaj sağlıyor. Bu öncelikler, öğrencilerin barınma ihtiyacının daha acil olduğu durumları göz önünde bulunduruyor. Öncelikli gruplar arasında; maddi durumu kısıtlı olan, ailesinden uzak şehirlerde eğitim gören ve engelli öğrenciler ilk sırada yer alıyor. Ayrıca, şehit ve gazi yakınları ile koruyucu aile yanındaki çocuklar da yurt başvurusunda öncelik sahibi olarak değerlendiriliyor.

YURTLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

KYK yurtlarının açılış tarihleri her akademik yıl öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Genellikle yurtlar, üniversitelerin eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Eylül ayının ortalarına doğru kapılarını öğrencilere açar. Bu tarihler, üniversitelerin akademik takvimine göre değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, yurtlarda kalmaya başlayabilecekleri tarih resmi açıklamalarla netleşir. Bu nedenle, kesin açılış tarihleri için Bakanlık ve ilgili üniversitelerin duyuruları yakından takip edilmelidir.