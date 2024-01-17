Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 144. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki!

Kuruluş Osman canlı izle linki araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 144. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 144. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 144. Bölüm canlı izle! 17 Ocak Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! ATV canlı izle linki haberimizde...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ey ahali! Hiç tasa etmeyin bunun hesabını misliyle soracağız!"

Söğüt'te büyük kıyım!

Söğüt'te yapılan büyük kıyımı gören Osman Bey, intikam yeminleri eder. Osman Bey'in Görklü Han'a yapacağı hamle nedir?

Bala ve Malhun Hatunların planı nedir?

Yakup Bey, Yenişehir esnafına, Uç Pazar'da onlardan vergi almayacağını söyler. Esnaf bu durum karşısında nasıl bir yol alacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Yakup Bey'in bu hamlesine karşı ne yapacaktır?

Cerkutay'ın ihaneti ortaya mı çıkıyor?

Saadet Hatun, Ülgen Hatun'a Cerkutay'ın çaşıtlık yaptığını söyleyerek Ülgen'i tehdit eder. Ülgen Hatun öğrendiklerinden sonra ne karar verecektir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun arasında neler yaşanacak?

Saadet Hatun, Bala Hatun'a Alaeddin'in Gonca'dan uzak durmasını söyler Saadet Hatun'un bunu yapmaktaki gayesi nedir?

Görklü Han, Yakup Bey'i tehdit ediyor!

Prenses'i bulmaya çalışan Görklü Han, Yakup Bey'le buluşup onu tehdit eder. Yakup Bey, Görklü Han'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Orhan Bey ve Holofira, içinde bulundukları cendereden çıkabilecek mi?

Karacelasun, Prenses'le takas etmek için Holofira'yı kaçırır. Orhan Bey, Holofira'yı kurtarmaya çalışırken Karacelasun'la karşı karşıya gelir. Orhan ve Holofira, Karcelasun'un kurduğu cendereden çıkabilecek midir?

Osman Bey ve Görklü Han karşı karşıya

Osman Bey ordusunu toplamıştır. Görklü Han'la Osman Bey karşı karşıya gelir. Bu karşılaşmanın akıbeti ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE

Kuruluş Osman'ı ATV web sayfasından CANLI olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bir milletin talihi, bir milletin tarihi gayrı bana emanet!"

DEVLETİN AYAK SESLERİ

Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

OSMAN BEY VE YAKUP BEY ARASINDAKİ GERİLİM NASIL SONUÇLANACAK?

Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir?

UÇLAR'DA YENİ BİR DÜŞMAN: GÖRKLÜ HAN!

Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir.

TÜRKLER'İN KADERİ BELLİ OLACAK

Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON OYUNCULARI

ORHAN BEY

Oyuncu Emre Bey'in canlandıracağı Orhan Bey babasının yolundan ilerleyecek. Karacahisar Bey'i Emre Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü aday olacak. tratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görecek ve birçok rakibini alt edecek.

YAKUP BEY

Germiyanoğlularının Bey'i Yakup Bey'i Mirza Bahattin Doğan canlandıracak. Yakup Bey, Türk'ün ve İslam'ın birliğine hizmet eden siyasi bir dehadır. Yakup Bey'in hayali devlet kurmak, sultan olmaktır. Bunun için sarayına alimleri doldurur. Ordusunu güçlendirir. Bir süre sonra Anadolu'nun hakimi Selçuklu Devlet'iyle aynı güce sahip olur.

YUNUS EMRE

Gökhan Atalay'ın oynayacağı Yunus Emre tarihte büyük bir iz bırakmıştır. Şiirleri, Anadolu'nun her yanına yayılmıştır. Yunus Emre'nin yolu sonunda Kayılara rastlayacak. Osman Bey'de cihana kök salacak devletin izlerini görecek. Osman Bey'e ve Orhan Bey'e düştükleri dar durumlarda manevi desteklerde bulunacak.

SAADET HATUN

Yakup Bey'in hatunu Saadet Hatun'u oynayacak isim Sevil Akı olacak. Saadet hanım güç için yaşayan bir kadındır. Germiyanoğlu Bey'inin hatunu olmak onun için çok kıymetlidir. Saadet Hanım için bütün istikbal biricik evlatları, gözünden sakındığı Şehzade Mehmet ile Gonca Hatun'dur.

MEHMET BEY

Yakup Bey'in hırslı büyük oğlu Mehmet Bey, hırslarının esiri olduğu için Osmanoğullarını en büyük rakibi görür bu yüzden Orhan'ın elinde olan her şeyi alması gerektiğini düşünür. Bu karakteri genç oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

ALAEDDİN BEY

Alaeddin Bey karakteri genç oyuncu Ömer Faruk Aran tarafından canlandırılacak. Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almıştır ve kendini çok iyi eğitmiştir. Silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir.

FATMA HATUN

Osman Bey'in sır küpü Fatma Hatun ağabeylerine çok bağlıdır. Ailesinin sorunlarıyla her daim ilgilenen Fatma Hatun rolünde Leya Kırşan'I göreceğiz.

VASILIS

Genç oyuncu Rıdvan Aybars Düzey dizide Vasilis rolünde olacak. Vasilis, manastırlarda Türklere karşı kin ve nefretle büyümüştür. Türkler'e karşı dinmeyecek bir öfke barındırmaktadır. Amacı Türklerin destanlarını sonlandırmaktır.

GONCA HATUN

Belgin Şimşek'in oynayacağı Gonca Hatun dizide Yakup Bey'in kızı olacak. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.