Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son günlerde adını magazin gündeminde sıkça duyduğumuz oyuncu Kubilay Aka, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Aka'nın geçmişi, kariyer adımları ve rol aldığı diziler yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, genç yaşına rağmen hem televizyon hem sinema hem de dijital platformlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Türkiye'nin öne çıkan oyuncularından biridir. 1995 doğumlu olan Aka, oyunculuk kariyerine başlamadan önce havacılık alanında eğitim almış, ardından kariyer rotasını tamamen değiştirmiştir.

Kariyerinde bir dönüm noktası, menajeri Ufuk Ergin ile yollarının kesişmesi olmuştur. Bu tanışıklık sonrası oyunculuk eğitimi alan Kubilay Aka, 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve dönemin en ses getiren yapımlarından biri olan "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakteriyle ilk kez ekran karşısına çıkmıştır. Bu rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Aka, hem fiziksel duruşu hem de oyunculuğu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyunculuğa adım attıktan sonra hızla yükselen Kubilay Aka, çok yönlü kimliği, sahne karizması ve projelere kattığı dinamizmle sadece genç izleyicilerin değil, geniş bir kitlenin beğenisini kazanmıştır.

KUBİLAY AKA KAÇ YAŞINDA?

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşta önemli yapımlarda yer alması ve kısa sürede televizyon, sinema ve dijital platformlarda başrol roller üstlenmesi, onun sektördeki yerini sağlamlaştıran etkenlerden biri olmuştur. Oyunculuk kariyerine 20'li yaşlarının başında başlayan Aka, bu süreçte istikrarlı bir şekilde yol alarak genç kuşağın en başarılı isimleri arasında yerini almıştır.

KUBİLAY AKA NERELİ?

Kubilay Aka, İstanbul doğumludur. Ancak üniversite eğitimi için Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gitmiş ve burada Havaalanı Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Eğitimini havacılık üzerine tamamladıktan sonra bir süre havaalanında çalışmış; bu süreçte oyunculuğa olan ilgisini fark ederek kariyer değişikliğine gitmiştir.

KUBİLAY AKA KARİYERİ

Kubilay Aka'nın kariyeri, tesadüflerle başlamış olsa da bilinçli adımlarla büyümüş ve çok yönlü bir yola dönüşmüştür. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Vatanım Sensin" dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle ilk büyük çıkışını yapmıştır.

Bu çıkışın ardından, 2017-2021 yılları arasında Show TV'nin kült yapımlarından biri olan "Çukur" dizisinde Celasun Gümüş karakterine hayat vererek dört sezon boyunca izleyiciyle güçlü bir bağ kurmuştur. Bu rol, ona geniş bir hayran kitlesi kazandırmıştır.

2018'de Afra Saraçoğlu ile birlikte "Aşk Bu Mu?" adlı sinema filminde başrol oynayarak sinemaya da adım atmıştır. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören "Aşk 101" dizisinde Kerem Öz karakteriyle yer alarak dijital platformlarda da başarılı bir kariyer inşa etmiştir.

Ardından 2021 yılında Bensu Soral ile birlikte Show TV'de yayınlanan "Cam Tavanlar" dizisinde başrol oynamıştır. 2022'de Show TV'nin bir diğer önemli yapımı olan "Oğlum" dizisinde Tuğçe Açıkgöz ile başrolü paylaşmıştır. Son yıllarda "Dokuz Oğuz" ve "İnci Taneleri" gibi projelerde yer alarak oyunculuğunu farklı rollerde geliştirmeye devam etmiştir.

Kubilay Aka'nın kariyeri sadece ekranla sınırlı kalmamış; YouTube, BluTV, Exxen gibi dijital platformlardaki yapımlarda da yer almıştır. Ayrıca 2017'den bu yana Arif V 216, Sevda Mecburi İstikamet, Annesinin Kuzusu ve Zaferin Rengi gibi filmlerde rol almıştır.

Bunların yanı sıra, müzikle de yakından ilgilenen Kubilay Aka, özellikle Çukur dizisi için hazırlanan soundtrack projelerinde Hayko Cepkin, Toygar Işıklı ve Cem Adrian gibi isimlerle iş birliği yapmıştır. Kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla da geniş kitlelere ulaşmıştır.

Kısacası Kubilay Aka, kariyerine havacılıkla başlayıp, kısa sürede televizyon, sinema ve müzik dünyasında adından söz ettirmeyi başaran, disiplinli ve çok yönlü bir sanatçıdır. Hem genç izleyicilerin hem de sektör profesyonellerinin dikkatini çeken, yeteneğiyle öne çıkan bir isim olarak kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir.