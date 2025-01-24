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Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
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Konya çöken apartmanda ölenler var mı, isimler açıklandı mı? Konya çöken apartmanın adresi konumu ne?

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Konya Selçuklu ilçesinde apartman çöktü! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Konya çöken apartmanda ölenler var mı, isimler açıklandı mı?

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir apartmanın çökmesiyle bölgede panik yaşandı. Mahsur kalanların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Konya çöken apartmanda ölenler var mı, isimler açıklandı mı?

KONYA ÇÖKEN APARTMANDA ÖLENLER VAR MI, İSİMLER AÇIKLANDI MI?

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi Melikşah Mahallesi'nde apartman çöktü. İçerde mahsur kalanların olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Henüz çökme nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gelişmeler takip ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konu üzerine açıklama yaptı:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık.

Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor.

Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

Konya çöken apartmanın adresi konumu:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 4 katlı bina çöktü.

Konya çöken apartmanda ölenler var mı, isimler açıklandı mı? Konya çöken apartmanın adresi konumu ne?

Olayın ardından bölgeden gelen ihbarlar üzerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Detaylar geliyor...

Konya çöken apartmanda ölenler var mı, isimler açıklandı mı? Konya çöken apartmanın adresi konumu ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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