Konukoğlu Taziye Evi’nin temeli dualarla atıldı

Gaziantep’te sosyal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu tarafından yaptırılacak “Konukoğlu Taziye Evi”nin temeli, düzenlenen geniş katılımlı törenle atıldı. Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Bulvarı Kuveyt Bulvarı üzerinde inşa edilecek proje, hem mimari yapısı hem de sosyal işleviyle bölgenin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek.

GAZİANTEP’E YENİ SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ KAZANDIRILIYOR

Taziye evi projesinin temel atma törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan protokol üyeleri, Konukoğlu Ailesi’nin yıllardır Gaziantep’e kazandırdığı sosyal projelerin önemine dikkat çekti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Konukoğlu Ailesi’nin yalnızca Gaziantep için değil tüm Türkiye için örnek bir aile olduğunu belirterek, aile tarafından yapılan yatırımların bölgeye büyük katkı sunduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

AYNI ANDA 500 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Hayırsever iş insanı Abdulkadir Konukoğlu, Şehitkamil Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerine yapılacak taziye evinin semtin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Toplam 3 bin 364 metrekare alan üzerine inşa edilecek projede, birbirinden bağımsız iki bina yer alacak. Her binada kadın ve erkek taziye salonlarının yanı sıra sosyal kullanım alanları da bulunacak.

Yaklaşık 500 kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede planlanan tesisin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Projenin mimarı Mesut Yılmaz ise yapının estetik ve işlevselliği bir araya getiren modern bir anlayışla tasarlandığını ifade ederek, doğal taş kaplamalar, geniş geçiş alanları ve sosyal ihtiyaçları karşılayan çözümlerle vatandaşların huzurlu bir ortamda bir araya gelebileceğini söyledi.

KONUKOĞLU AİLESİNDEN EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAMA BÜYÜK DESTEK

“Paylaşmak Mutluluktur” anlayışıyla hareket eden Konukoğlu Ailesi’nin bugüne kadar eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan kültürel projelere kadar çok sayıda yatırıma imza attığı belirtildi. Aile tarafından şimdiye kadar 20 okul, bir üniversite, fakülte binaları, sağlık kuruluşları ve camiler yaptırılarak ilgili kurumlara devredildi.

Sani Konukoğlu Vakfı aracılığıyla her yıl binlerce öğrenciye burs ve eğitim desteği sağlanırken, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları ulaştırıldığı ifade edildi. Ayrıca AÇEV iş birliğiyle yıllar boyunca binlerce yetişkine okuma yazma eğitimi verilerek sosyal sorumluluk alanında önemli projeler hayata geçirildiği kaydedildi.

Haber: Mehmet Güngördü